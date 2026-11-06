Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 7 по 13 ноября обещает постепенное потепление днем до +8° и дважды — возможные осадки, сообщают синоптики.

Предыдущий прогноз погоды на неделю предупреждал о перепаде температур в регионе, а новая неделя с 7 по 13 ноября принесет жителям Днепропетровской области постепенное потепление днем и дважды — возможные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура будет колебаться от +4° до +8°, а ночью — от -1° до +5°.

В субботу, 7 ноября, воздух прогреется лишь до +4°, ночью похолодает до +2°, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 8 ноября, столбики термометров днем поднимутся до +5°, облачность будет переменной, а ночью ожидается самая низкая температура недели — -1°. Осадков в этот день не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, днем потеплеет до +6°, ночью температура удержится на отметке 0°, небо — облачно с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, дневная температура поднимется до +7°, ночью похолодает до +2°, облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 11 ноября, синоптики прогнозируют пик тепла недели — +8° днем, ночью +2°, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 12 ноября, днем температура немного снизится до +7°, а ночью, наоборот, потеплеет до +5° — это самая теплая ночь недели. В этот день синоптики снова прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 13 ноября, завершит неделю повторный пик тепла — +8° днем, ночью +3°, облачно с прояснениями, без осадков.

Самые теплые дни — среда и пятница, +8°, а самый холодный день — суббота, 7 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°, а самая холодная ночь ожидается в воскресенье (-1°). Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 7 ноября, и в четверг, 12 ноября.

Из-за возможных осадков в субботу и четверг стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. А из-за ночных температур, опускающихся ниже нуля, людям пожилого возраста и детям советуем одеваться теплее, особенно утром и вечером.

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