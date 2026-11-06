В Запорожской области сеть супермаркетов заставили отменить незаконное увольнение сотрудницы, которая не вышла на смену из-за болезни двухлетнего ребенка, и выплатить ей компенсации.

Увольнение работника в Украине имеет четкие правила, и нарушать их работодателям обходится дорого. Это доказал случай в Запорожской области, где крупная сеть супермаркетов была вынуждена отменить приказ об увольнении сотрудницы, которая не вышла на смену из-за болезни малолетнего ребенка.

Женщину, работавшую на должности старшей заведующей складом, уволили за якобы беспричинный прогул. Когда ее двухлетний сын серьезно заболел, она обратилась к педиатру и оформила электронный больничный по уходу за ребенком.

Однако период болезни совпал с проведением обязательной сезонной инвентаризации товаров на складе. Руководитель подразделения отправлял женщине личные сообщения в мессенджерах с требованиями немедленно явиться на рабочее место, поставив ее перед выбором: либо выходить на смену, либо быть уволенной за прогул.

После выздоровления сына женщина вернулась на работу, но обнаружила, что ее уже уволили за прогул без уважительных причин на основании пункта 4 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Руководитель объяснил, что в компании «не увидели» электронного больничного в системе, как сообщает «Судебно-юридическая газета».

Что защищает родителей на работе

Документально подтвержденный уход за больным ребенком является бесспорно уважительной причиной отсутствия на работе. Электронный больничный - официальный документ, и заявления компании о том, что его «не заметили», не освобождают работодателя от обязанности проверять электронный кабинет в ПФУ.

Кроме того, законодательство прямо запрещает увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. В случае выявления незаконного увольнения работодателю грозят обязательная выплата среднего заработка за время вынужденного прогула и привлечение должностных лиц к ответственности.

Как защитить свои права

Женщина не согласилась с действиями работодателя. Она сформировала выписку об электронном больничном через личный кабинет на портале ПФУ и обратилась с жалобой в управление инспекционной деятельности Государственной службы Украины по вопросам труда в Запорожской области.

Что делать, если вас незаконно уволили

Получите выписку об электронном больничном через кабинет на портале электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Обратитесь с жалобой в территориальное управление Государственной службы по вопросам труда в своей области.

Сохраняйте все сообщения от руководства в мессенджерах как доказательства давления.

Имейте в виду: женщин с детьми до трех лет запрещено увольнять по инициативе работодателя.

Чем завершилось дело

Инспектор труда связался с руководством сети и дал разъяснения по выявленным нарушениям. После официального разъяснения приказ об увольнении отменили, а сотрудницу восстановили в должности.

Ей полностью выплатили пособие по временной нетрудоспособности и компенсировали средний заработок за дни вынужденного прогула. Руководителя филиала, который требовал выхода на работу и инициировал увольнение, привлекли к дисциплинарной ответственности - ему объявлен выговор.

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