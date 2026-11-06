В Украине могут пересмотреть даже давние заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе и восстановить мужчин на воинском учете. Юрист объяснил, кому это грозит и что делать в такой ситуации.

ВВК при бронировании и отсрочке может стать поводом для повторного медосмотра, однако теперь речь о другом: в Украине обсуждают возможность отменять давние заключения о непригодности к военной службе и восстанавливать мужчин на воинском учете. Юрист объяснил, какие риски это несет и кто под прицелом в первую очередь.

По словам специалиста, даже мужчины, которых когда-то признали полностью непригодными или сняли с учета, могут снова столкнуться с вызовом в ТЦК. Речь о пересмотре старых, порой многолетних, решений военно-врачебной комиссии. То есть статус «непригоден», который человек считал окончательным, может оказаться временным.

Почему могут пересмотреть заключение ВВК

Главная причина, которую называет юрист, - законодательные изменения и указы, расширяющие полномочия комиссий и дающие основания для повторного осмотра. Раньше заключение о непригодности было фактически финальной точкой. Теперь медицинские решения могут пересматривать, если состояние здоровья человека изменилось или если изменились сами критерии пригодности.

Восстановление на воинском учете означает, что человек снова становится военнообязанным со всеми последствиями: обновление данных, возможность получить повестку на медкомиссию, а затем - и на службу.

Кого это касается

Под пересмотр в первую очередь попадают те, кого признали ограниченно годными или непригодными по старым правилам. Юрист советует проверить свой актуальный статус в приложении «Резерв+» - там видно, на каком учете стоит человек. Если появился статус «военнообязанный» или отметка о розыске, это сигнал обратиться в ТЦК и выяснить ситуацию.

Отдельно специалист подчеркивает: даже если человека сняли с учета по состоянию здоровья, стоит хранить все документы - справки ВВК, выписки, приказы. Именно они станут аргументом, если решение попытаются пересмотреть.

Что делать, если вас вызывают повторно

Если мужчину, ранее признанного непригодным, снова вызывают в ТЦК, юрист советует не игнорировать повестку. Неявка без уважительной причины влечет штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Лучше явиться и пройти процедуру, а в случае несогласия с решением - обжаловать его в судебном порядке или обратиться в вышестоящую ВВК.

Важно также обновлять данные через «Резерв+» или «Дію», чтобы избежать статуса «в розыске», который автоматически повышает риск административной ответственности. Своевременное обновление данных - минимальный шаг, который закрывает часть формальных претензий.

Ранее Politeka сообщала, как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн.

Также Politeka сообщала, когда электронный документ в Резерв+ теряет силу.