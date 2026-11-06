Крупнейшая в мире криптобиржа Binance 29 октября заявила о взломе почти на 6,3 млрд долларов - крупнейший в истории крипторынка. Разбираемся, повлияет ли это событие на наличный курс доллара в Украине и цены в магазинах.

Курс доллара в Украине: почему гривна подешевела и что будет с ценами - вопрос, который сейчас беспокоит многих украинцев. Новый повод для волнения пришел с крипторынка: крупнейшая в мире биржа Binance заявила о беспрецедентном взломе.

В ночь на 29 октября стало известно о массовом выводе средств из Binance: по данным предварительного расследования, хакеры украли цифровые активы примерно на 6,3 млрд долларов. Это крупнейшая кража в истории криптовалют, которая сразу всколыхнула рынок и заставила говорить о том, как подобные инциденты сказываются на курсах фиатных валют, в частности на гривне.

Как хакеры обошли защиту Binance

По данным внутреннего расследования биржи, атака готовилась месяцами. Первый этап начался еще в июне 2026 года: один из программистов Binance случайно установил зараженную программу, пытаясь загрузить инструмент искусственного интеллекта для написания кода. Служба безопасности выявила угрозу и заменила устройство сотрудника, однако злоумышленники уже успели получить информацию о работе тех, кто отвечал за криптокошельки.

В сентябре хакеры применили новую хитрость: связались с сотрудником Binance и предложили ему работу в вымышленной компании. Программист прошел два собеседования и получил тестовое задание, для выполнения которого нужно было загрузить код. В нем скрывалось вредоносное программное обеспечение, открывшее злоумышленникам доступ к рабочему компьютеру. Далее хакеры использовали внутренний ИИ-инструмент самой биржи, чтобы проникнуть в системы других сотрудников.

Кульминацией стало 29 октября, когда злоумышленники начали массовый вывод криптовалюты. Всего инцидент затронул активы примерно на 6,34 млрд долларов. Binance удалось заморозить или перехватить около 2,85 млрд долларов, а компания заявила, что покроет остальные убытки собственными средствами. По состоянию на 3 ноября биржа отчиталась о восстановлении 98% пострадавших токенов в своих резервах. По данным ФБР, к краже причастны хакеры из Северной Кореи, хотя власти КНДР эти обвинения отрицают.

Повлияет ли взлом Binance на курс гривны

Прямого механизма, через который взлом биржи мог бы обвалить или укрепить гривну, нет: наличный курс доллара в Украине формируется на межбанке и в обменниках и зависит прежде всего от экспорта, импорта, спроса на валюту со стороны населения и политики Национального банка. По словам аналитика, которого цитирует издание «Цензор.НЕТ», подобные инциденты имеют опосредованный эффект - они бьют по доверию к криптоактивам, но не способны ощутимо сдвинуть курс фиатных валют за несколько дней.

В то же время важно понимать общий контекст: гривна в последние недели находится под давлением из-за внешних факторов, и на ее курс влияют куда более ощутимые для украинцев вещи, чем события на крипторынке. Поэтому взлом Binance скорее стоит воспринимать как напоминание о рисках хранения сбережений в криптовалюте, чем как фактор, который изменит ценники в магазинах.

Что это значит для цен и где менять валюту

Для обычного украинца практический вывод прост: паниковать из-за Binance не стоит, но и хранить крупные суммы в криптоактивах на биржах рискованно. Наличный доллар и дальше можно менять в банках и официальных пунктах обмена, где курс ежедневно обновляется в зависимости от спроса и предложения.

Что касается цен, то здесь значение имеет не криптособытие, а классические факторы: стоимость импортных товаров, энергоносителей и топлива. Если курс доллара останется стабильным или умеренно вырастет в рамках прогноза, ощутимого скачка цен из-за взлома Binance ожидать не стоит. Аналитик советует следить за официальным курсом Национального банка и курсом в проверенных обменниках, а не ориентироваться на панические сообщения в соцсетях.

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