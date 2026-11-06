Пенсионеры с долгами за газ рискуют остаться без субсидии на отопительный сезон. Помощь назначат только после погашения задолженности и при наличии официальной справки от Нафтогаза.

Субсидия на коммуналку для пенсионеров в отопительный сезон может быть недоступна тем, у кого есть просроченные платежи за газ. Как объясняют в компании, просто погасить долг недостаточно - нужно еще получить документальное подтверждение, что задолженности больше нет.

Речь идет о справке от газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Без нее заявителям могут законно отказать в назначении субсидии на отопление, даже несмотря на холодный сезон. Альтернатива - оформить реструктуризацию долга с рассрочкой выплат.

Какие документы нужны пенсионеру для субсидии

Пожилые граждане, не имеющие права на льготы, могут оформить жилищную субсидию. Для этого нужно собрать базовый пакет документов и обратиться в отделение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

К основным документам относятся: заявление о назначении субсидии, декларация о доходах и расходах, паспорт или ID-карта, идентификационный код, номер банковского счета в формате IBAN. Если пенсионер проживает в чужом жилье - понадобится договор аренды.

Если по адресу зарегистрированы люди, которые фактически там не живут, нужно дополнительно подать документы, подтверждающие это: справку с места учебы или работы в другом городе, справку ЖЭК/ОСМД или акт обследования.

Как рассчитывают сумму помощи

Размер субсидии зависит от дохода домохозяйства. Для пожилых людей при расчете помощи с начала отопительного сезона - то есть с октября - учитывают: начисленную пенсию за август (для неработающих), зарплату (если пенсионер работает), а также любые другие доходы - сдачу имущества или земли в аренду, дивиденды и часть социальных выплат.

Как получить справку об отсутствии долга перед Нафтогазом

Самый быстрый способ - через личный кабинет на сайте Нафтогаза. Для этого нужно войти, введя логин и пароль, перейти в раздел «Онлайн-услуги», найти в списке документ «Справка о состоянии счета» и нажать «Сформировать». Готовую справку можно скачать или отправить на электронную почту.

Также оформить документ можно в терминалах самообслуживания Ощадбанка, ПриватБанка, EasyPay и City24 или обратившись в центр обслуживания клиентов или отделение Нафтогаза.

Ранее Politeka сообщала, о чем нужно сообщить в ПФУ пенсионерам, чтобы не потерять деньги.