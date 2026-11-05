Промежуточные выборы в США могут ослабить доллар и дать гривне передышку. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил, как это скажется на курсе и ценах.

Курс доллара в Украине этой осенью снова привлекает внимание - результаты промежуточных выборов в США могут ослабить американскую валюту и дать гривне шанс на передышку. Такой прогноз озвучил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, сообщает Concord Fintech.

На мировом рынке накопилось сразу несколько факторов, которые давят на доллар. Демократы по итогам выборов показали лучший, чем ожидалось, результат и приблизились к большинству в две трети голосов в Конгрессе. Даже частичная поддержка республиканцев может позволить преодолевать президентское вето и инициировать процедуру импичмента, что повышает политическую напряженность и риски бюджетных конфликтов.

Почему доллар может ослабнуть

Дополнительное давление создают ожидания по Федеральной резервной системе США (ФРС). Ставка регулятора сейчас составляет 3,75-4,00%, и двое представителей ФРС выступали за ее повышение - аналитики не исключают, что ставку поднимут уже в декабре. Рынок в значительной степени учел эти ожидания: индекс доллара USDX за шесть недель вырос примерно на 4,5%, почти до 102,9 пункта. Поэтому инвесторы могут начать фиксировать прибыль, что дополнительно будет давить на американскую валюту.

Из-за возможного ослабления доллара шансы на восстановление получает евро, который имеет наибольший вес в индексе USDX. В конце октября пара EUR/USD находилась вблизи 1,1160, тогда как минимум 2026 года составлял 1,1104 - это создает предпосылки для отскока европейской валюты. Поддержать евро может и политика Европейского центрального банка: рынок ожидал сохранения ставки на уровне 2,65%, но обсуждал и возможность ее повышения. Дополнительным фактором стало снижение цен на нефть, которое ослабляет инфляционное давление.

Что это значит для гривны

Ослабление доллара на международном рынке может дать Национальному банку Украины больше возможностей сдерживать курс американской валюты, одновременно допуская рост евро. Однако дефицит валюты - когда импорт превышает экспорт - остается серьезным фактором для украинского рынка.

Цифры иллюстрируют масштаб проблемы. В октябре наличный доллар подорожал на 2,3% - до 46,04 грн. Еще 27 октября курс в обменниках достигал 46,20 грн, а на межбанке составлял 45,70-45,75 грн. Для поддержки рынка НБУ за месяц продал более $6 млрд, а интервенции только за последнюю неделю октября составили $1,818 млрд.

По данным Государственной таможенной службы, за январь-август 2026 года Украина импортировала товаров на $66,3 млрд, а экспортировала на $26,6 млрд - разница почти $39,7 млрд. Увеличению экспортных поступлений мешают проблемы с портами, логистикой и работой части промышленных предприятий, тогда как стране нужны импортные топливо, оборудование и техника.

В октябре среднесуточная нехватка валюты на межбанковском и наличном рынках вместе составляла около $231,6 млн. Валютные интервенции помогают сдерживать курсовые колебания, но не устраняют структурного дисбаланса между импортом и экспортом.

Когда ждать изменений

Перспективы международной помощи могут поддержать финансовую систему, однако новые конгрессмены США начнут работу только в январе. Это означает, что изменения в американской политике не приведут к немедленному поступлению дополнительной помощи Украине. Поэтому в ближайшие месяцы решающим для курса гривны останется именно дисбаланс между импортом и экспортом, а не победа той или иной партии в Штатах.

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