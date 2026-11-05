В 2026-2027 учебном году Всеукраинские ученические олимпиады проводят по обновленным правилам - с открытой электронной регистрацией, новыми квотами отбора и возможностью дистанционного участия.

Изменения в школах в Украине на этот раз затронули ученические олимпиады - в 2026-2027 учебном году соревнования проводят с открытой электронной регистрацией, новыми подходами к формированию команд и возможностью дистанционного участия в зависимости от ситуации с безопасностью. Этапы соревнований продлятся с октября 2026 года до мая 2027 года.

На первых двух этапах школьники будут соревноваться по 24 предметам, а на государственном - по 18. При этом ожидания от олимпиад изменились: теперь участие добровольное, а даже время и место проведения рекомендовано не публиковать открыто.

Когда пройдут этапы олимпиад

Согласно приказу МОН от 24 августа 2026 года № 1476, соревнования проходят в три этапа. Первый длится с 1 октября по 10 ноября 2026 года на уровне территориальных общин, районов областей и районов Киева. Второй пройдет с 1 декабря 2026 года по 26 января 2027 года на уровне областей и Киева. Третий, государственный, запланирован с 15 марта по 10 мая 2027 года.

Важно понимать: указанные даты - это общие временные рамки, а не конкретные дни проведения олимпиад по определенным предметам. Графики, места и организационные условия первого и второго этапов определяют на региональном уровне. Ученикам и родителям стоит следить за сообщениями учителей, администраций школ и местных управлений образованием.

Как зарегистрироваться на олимпиаду

Регистрация на первый этап должна быть открытой и происходить в электронной форме. Организаторы должны обнародовать информацию о регистрации минимум за 21 календарный день до проведения олимпиады, а желающие должны иметь возможность зарегистрироваться в течение как минимум семи календарных дней.

Единой общенациональной формы регистрации нет - ее организуют на региональном уровне, и для каждой предметной олимпиады предусматривают отдельную форму. Для участия нужно зарегистрироваться онлайн и указать данные о себе и своем учебном заведении.

Кто может участвовать и как отбирают на следующие этапы

На первом этапе могут соревноваться все желающие ученики и студенты в возрасте до 20 лет, которые учатся в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего или внешкольного образования. Участие добровольное - быть победителем школьного отбора или получать приглашение от учителя не обязательно.

Ко второму этапу проходят по рейтингу результатов: минимум 10% и не более 25% от общего количества участников первого этапа. Например, если на локации соревновались 40 учеников, к областному этапу могут отобрать от четырех до десяти. Если процент не дает целого числа, количество мест округляют в меньшую сторону - так 25% от 41 участника составляют 10,25, поэтому максимум - десять мест.

Отдельное условие для учеников научных лицеев, учредителем которых является областной совет: они могут сразу соревноваться во втором этапе в составе отдельных команд без прохождения первого.

Можно ли выступать за старший класс

Да, класс обучения и класс заданий могут отличаться. Это указывают при регистрации - электронная форма имеет отдельные поля для обоих показателей. Выбрать можно только класс, не младше того, в котором учится участник, и выступать только за один класс или курс на всех этапах.

Для разных предметов действуют отдельные требования к классам. Например, олимпиады по астрономии на государственном этапе предусмотрены для 10-11 классов, а по информатике - для 9-11. Поэтому перед регистрацией стоит проверить перечень классов для выбранного предмета.

Как действовать во время тревоги и можно ли соревноваться дистанционно

Формат первого и второго этапов зависит от организационных условий и ситуации с безопасностью: соревнования могут проходить очно, дистанционно или в смешанном формате. До начала олимпиады организаторы обязаны ознакомить участников с правилами поведения на случай воздушной тревоги.

Если тревога звучит во время выполнения заданий, соревнования приостанавливают, а участники действуют по установленному алгоритму безопасности. Прибывать к месту проведения очной олимпиады во время тревоги запрещено. Если ситуация с безопасностью не позволяет провести соревнования, организаторы могут изменить формат или перенести олимпиаду, а предметно-методическая комиссия подготовит дополнительный комплект заданий.

Из соображений безопасности МОН рекомендует не публиковать в открытом доступе точные даты и места проведения, поэтому участникам и родителям стоит узнавать о деталях только через официальные каналы организаторов. Как сообщает Вчися.Медіа со ссылкой на приказ МОН, в 2026-2027 учебном году на государственный этап вернули английский и немецкий языки после почти восьмилетнего перерыва.

Что делать, если возникли вопросы по оцениванию

Конкретные условия участия зависят от предмета, класса и этапа олимпиады, а результаты второго этапа утверждают органы управления образованием. Если возникли вопросы по оцениванию работ или отбору на следующий этап, прежде всего стоит обращаться к организаторам олимпиады на местном уровне - учителям, администрации школы или местное управление образованием, которые владеют актуальной информацией о квотах и рейтинговом отборе.

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