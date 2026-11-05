Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 6 по 12 ноября показывает четыре дождливых дня и небольшой перепад температур: максимум днем +7°, минимум +4°.

Новый прогноз дождей для Днепропетровщины снова подтверждается: синоптики прогнозируют осадки четыре дня из семи, а дневная температура будет держаться в пределах от +4° до +7°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели с 6 по 12 ноября дневные температуры в Днепропетровской области будут колебаться от +4° до +7°, а ночные - от -1° до +4°.

В пятницу, 6 ноября, воздух днем прогреется до +7°, ночью похолодает до +4°. Небо будет малооблачным, но синоптики не исключают осадков.

В субботу, 7 ноября, столбики термометров днем опустятся до +4°, а ночью - до +2°. В этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 8 ноября, температура днем удержится на отметке +4°, ночью похолодает до 0°. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, днем потеплеет до +6°, а ночью ожидается ночной мороз до -1°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, днем температура удержится на уровне +6°, ночью - +1°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В среду, 11 ноября, воздух днем прогреется до +7°, ночью - до +3°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

В четверг, 12 ноября, днем ожидается +6°, ночью - +4°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют осадки.

Таким образом, самым теплым по прогнозу будет пятница и среда, когда дневная температура достигнет +7°, а самым прохладным - суббота и воскресенье, когда максимум составит лишь +4°. Перепад температур за неделю небольшой - всего 3°, однако осадки прогнозируют сразу четыре дня: в пятницу, субботу, среду и четверг.

Из-за частых осадков жителям области стоит иметь при себе зонт и быть осторожными на дороге - мокрое дорожное покрытие повышает риск аварий. Из-за ночных температур, близких к нулю и ниже (в частности -1° в понедельник), ночью стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

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