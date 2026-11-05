Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 6 по 12 листопада показує чотири дощових дні та невеликий перепад температур: максимум удень +7°, мінімум +4°.

Новий прогноз дощів для Дніпропетровщини знову підтверджується: синоптики прогнозують опади чотири дні з семи, а температура вдень триматиметься в межах від +4° до +7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 6 по 12 листопада денні температури у Дніпропетровській області коливатимуться від +4° до +7°, а нічні - від -1° до +4°.

У п'ятницю, 6 листопада, повітря вдень прогріється до +7°, вночі похолодає до +4°. Небо буде малохмарним, але синоптики не виключають опадів.

У суботу, 7 листопада, стовпчики термометрів вдень опустяться до +4°, а вночі - до +2°. Цього дня також можливі опади.

У неділю, 8 листопада, температура вдень утримається на позначці +4°, вночі похолодає до 0°. Хмарність мінлива, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, вдень потеплішає до +6°, а вночі очікується нічний мороз до -1°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, вдень температура триматиметься на рівні +6°, вночі - +1°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У середу, 11 листопада, повітря вдень прогріється до +7°, вночі - до +3°. Хмарно з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 12 листопада, вдень очікується +6°, вночі - +4°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують опади.

Отже, найтепліше за прогнозом буде у п'ятницю та середу, коли денна температура сягне +7°, а найпрохолодніше - у суботу та неділю, коли максимум становитиме лише +4°. Перепад температур за тиждень невеликий - усього 3°, проте опади прогнозують одразу чотири дні: у п'ятницю, суботу, середу та четвер.

Через часті опади мешканцям області варто мати при собі парасольку та бути обережними на дорозі - мокре дорожнє покриття підвищує ризик аварій. Через нічні температури, близькі до нуля та нижче (зокрема -1° у понеділок), вночі варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку.

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