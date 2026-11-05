Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 6 по 12 листопада синоптики дали з попередженням про опади двічі та перепад температур до 7°: найтепліше буде +13° у вівторок, 10 листопада, а найхолодніше — +6° у суботу, 7 листопада.

Попередній прогноз погоди для Одещини попереджав про перепади температури, а новий тиждень з 6 по 12 листопада додасть ще й опади двічі. За даними синоптиків, найтепліше буде у вівторок, 10 листопада, коли повітря прогріється до +13°, а найпрохолодніше — у суботу, 7 листопада, коли максимум становитиме лише +6°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури в Одеській області протягом тижня коливатимуться від +6° до +13°.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень очікується +8°, вночі — +4°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У суботу, 7 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться лише до +6°, вночі — до +4°. Небо буде малохмарним, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 8 листопада, вдень утримається +6°, а вночі похолодає до +1°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, повітря прогріється до +7° вдень, вночі — до +4°. Хмарність мінлива, опадів не передбачається.

У вівторок, 10 листопада, температура досягне пікового значення тижня — +13° вдень, вночі — +6°. Хмарність мінлива, без опадів.

У середу, 11 листопада, вдень і вночі синоптики прогнозують однакову температуру — +10°. Небо буде малохмарним, і цього дня також можливі опади.

У четвер, 12 листопада, тиждень завершиться температурою +8° вдень та +4° вночі, хмарність малохмарна, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 10 листопада, з температурою +13°, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, з максимумом лише +6°. Перепад температур за тиждень сягне 7°. Опади синоптики прогнозують двічі — у суботу, 7 листопада, та в середу, 11 листопада.

Через суттєвий перепад температур варто заздалегідь підготувати теплий одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — суботу та середу — не зайвою буде парасоля, а водіям варто бути обережнішими на дорозі через слизькість.

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