Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 6 по 12 ноября синоптики дали с предупреждением об осадках дважды и перепаде температур до 7°: самым теплым будет +13° во вторник, 10 ноября, а самым холодным — +6° в субботу, 7 ноября.

Предыдущий прогноз погоды для Одесчины предупреждал о перепадах температуры, а новая неделя с 6 по 12 ноября добавит еще и осадки дважды. По данным синоптиков, самым теплым будет вторник, 10 ноября, когда воздух прогреется до +13°, а самым прохладным — суббота, 7 ноября, когда максимум составит лишь +6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в Одесской области в течение недели будут колебаться от +6° до +13°.

В пятницу, 6 ноября, днем ожидается +8°, ночью — +4°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В субботу, 7 ноября, столбики термометров днем будут подниматься лишь до +6°, ночью — до +4°. Небо будет малооблачным, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 8 ноября, днем удержится +6°, а ночью похолодает до +1°. Облачность малооблачная, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, воздух прогреется до +7° днем, ночью — до +4°. Облачность переменная, осадков не предвидится.

Во вторник, 10 ноября, температура достигнет пикового значения недели — +13° днем, ночью — +6°. Облачность переменная, без осадков.

В среду, 11 ноября, днем и ночью синоптики прогнозируют одинаковую температуру — +10°. Небо будет малооблачным, и в этот день также возможны осадки.

В четверг, 12 ноября, неделя завершится температурой +8° днем и +4° ночью, облачность малооблачная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 10 ноября, с температурой +13°, а самым холодным — суббота, 7 ноября, с максимумом лишь +6°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют дважды — в субботу, 7 ноября, и в среду, 11 ноября.

Из-за существенного перепада температур стоит заранее подготовить теплую одежду, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В дни с возможными осадками — субботу и среду — не лишним будет зонт, а водителям стоит быть осторожнее на дороге из-за скользкости.

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