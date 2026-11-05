Нацбанк с 4 ноября ввел ежедневный справочный курс гривны к евро и изменил правила расчета официальных курсов. Разбираемся, что это значит для обычных украинцев.

Курс доллара в Украине пока остается главным валютным ориентиром, но с 4 ноября у гривны появился второй важный показатель - ежедневный справочный курс к евро. Национальный банк ввел новый индикатор, который будут рассчитывать каждый рабочий день по состоянию на 12:00 по киевскому времени и публиковать не позднее 12:30.

О нововведении сообщила пресс-служба НБУ. Регулятор объясняет: показатель ввели по запросу участников валютного рынка, чтобы создать дополнительный ориентир для заключения сделок между банками и их клиентами, а также упростить расчеты по форвардным операциям в евро.

Как будут рассчитывать новый курс евро

Справочный курс гривны к евро будут определять на основе справочного курса гривны к доллару по состоянию на 12:00 и среднего значения котировок доллара к евро Bloomberg FX Fixings (BFIX). Для среднего показателя будут брать котировки, зафиксированные в 10:30, 11:00, 11:30 и 12:00.

Если данные BFIX будут отсутствовать или недоступны, НБУ применит последний доступный курс доллара к евро, установленный Европейским центральным банком. Сам показатель будут определять с точностью до четырех знаков после запятой.

Важный нюанс для тех, кто меняет валюту: использование этого курса не является обязательным. Банки смогут самостоятельно определять условия валютных операций в соответствии с действующим регулированием. То есть курс в конкретном обменнике или банке и дальше будет зависеть от собственной политики учреждения.

Что изменилось в расчете официальных курсов

Одновременно Нацбанк обновил методику определения официальных курсов гривны к иностранным валютам, специальных прав заимствования (СПЗ) и учетной цены банковских металлов. Для этих расчетов будут использовать средние значения котировок Bloomberg FX Fixings, зафиксированных с 10:30 до 15:00 с периодичностью каждые 30 минут.

Если котировки BFIX будут недоступны, НБУ применит альтернативные источники: данные соответствующих центральных банков или Refinitiv для курсов иностранных валют, а для учетной цены банковских металлов - информацию Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA) или Refinitiv. Расчет СПЗ будут делать на основе курсов валют корзины СПЗ от соответствующих центробанков.

Что ждет гривну и цены

Для обычного человека новости кабинетных методик звучат сложно, но суть проста: больше прозрачности на валютном рынке. С 1 февраля 2027 года НБУ будет раскрывать еще больше данных - количество заключенных сделок, их общий объем, минимальный и максимальный курсы, а также рассчитывались ли показатели в обычных или особых условиях.

Аналогичные требования к раскрытию информации вводятся и для Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA). То есть рынок станет открытее, что должно уменьшить разрыв между курсом в банках и реальной ценой валюты на черном рынке.

Новые правила утверждены постановлением правления НБУ №125, изменения к расчету UONIA - решением №397-рш. Оба документа вступили в силу 4 ноября 2026 года.

Ранее Politeka сообщала, до какой отметки дойдет валюта в ноябре.

Также Politeka сообщала, сколько будет стоить валюта по обновленному прогнозу аналитиков.