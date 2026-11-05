Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 6 по 12 ноября обещает переменчивую осеннюю погоду: синоптики прогнозируют осадки четыре дня из семи, а максимальная дневная температура поднимется лишь до +6°.

На прошлой неделе синоптики уже предупреждали о дождях на Харьковщине, и новый прогноз подтверждает: непогода не отступает. С 6 по 12 ноября регион снова накроют дожди, а дневная температура не поднимется выше +6°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в Харьковской области на этой неделе будет колебаться от +3° до +6°.

В пятницу, 6 ноября, воздух днём прогреется до +5°, ночью похолодает до +3°. Небо будет облачным с прояснениями, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, столбики термометров днём будут подниматься лишь до +3°, а ночью опустятся до +1°. В этот день также возможны осадки.

В воскресенье, 8 ноября, днём потеплеет до +4°, однако ночью ожидается существенное похолодание до -3°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 9 ноября, температура достигнет недельного максимума +6° днём, ночью же похолодает до +1°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 10 ноября, дневная температура удержится на отметке +6°, ночная — на уровне +1°. Облачность переменная, осадков не ожидается.

В среду, 11 ноября, днём всё ещё будет +6°, а ночью температура опустится до 0°. На фоне облачности с прояснениями синоптики прогнозируют осадки.

В четверг, 12 ноября, завершится неделя температурой +5° днём и +2° ночью. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 9 ноября, когда воздух прогреется до +6°, а самым холодным — суббота, 7 ноября, с дневным максимумом лишь +3°. Общий перепад температур за неделю составит 3°. Осадки синоптики прогнозируют четыре дня — в пятницу, 6 ноября, субботу, 7 ноября, среду, 11 ноября и четверг, 12 ноября.

В дни с возможными осадками стоит иметь при себе зонт и быть особенно внимательными за рулём из-за скользкой дороги. Из-за ночного похолодания до -3° в воскресенье, 8 ноября, синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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