Средняя цена бензина А-95 снизилась на 23 копейки до 89,84 грн/л, тогда как дизель и автогаз немного подорожали. Какие котировки на АЗС 5 ноября.

Ситуация с топливом на украинских АЗС снова изменилась - в четверг, 5 ноября, бензин марки А-95 немного подешевел, тогда как дизель продолжил медленный рост. Об этом сообщает портал minfin.com.ua.

Средняя цена бензина А-95 снизилась на 23 копейки и составила 89,84 грн за литр. Зато дизельное топливо прибавило 4 копейки - до 104,64 грн/л. То есть разрыв между дизелем и бензином снова вырос: разница составляет теперь почти 15 гривен на литре.

Как изменились средние цены на топливо 5 ноября

По данным minfin.com.ua, динамика за сутки выглядит так:

Бензин А-95 премиум - 93,55 грн/л (минус 33 копейки);

Бензин А-95 - 89,84 грн/л (минус 23 копейки);

Бензин А-92 - 85,55 грн/л (минус 73 копейки);

Дизельное топливо - 104,64 грн/л (плюс 4 копейки);

Автогаз - 59,44 грн/л (плюс 33 копейки).

Заметнее всего упал в цене бензин А-92 - сразу на 73 копейки. Автогаз, наоборот, подорожал на 33 копейки за литр, что водители, переоборудовавшие авто под газ, почувствуют уже в ближайшие дни.

Сколько стоит топливо в крупных сетях

Цены на конкретных заправках традиционно отличаются. Самый дешевый бензин А-95 держат "Авантаж 7" - 86,95 грн/л, а самый дорогой у "ОККО" и WOG - 92,9 грн/л. Вот полная раскладка по сетям:

"Укрнафта": А-95 - 87,9 грн, дизель - 103,9 грн, автогаз - 57,9 грн;

"Авантаж 7": А-95 - 86,95 грн, дизель - 101 грн, автогаз - 56,95 грн;

БРСМ-Нафта: А-95 - 87,81 грн, дизель - 102,76 грн, автогаз - 57,97 грн;

UPG: А-95 - 88,9 грн, дизель - 102,9 грн, автогаз - 58,9 грн;

BVS: А-95 - 89,9 грн, дизель - 109 грн, автогаз - 57,23 грн;

"ОККО": А-95 - 92,9 грн, дизель - 106,9 грн, автогаз - 60,9 грн;

WOG: А-95 - 92,9 грн, дизель - 106,9 грн, автогаз - 59,9 грн.

Самый высокий дизель среди перечисленных сетей держит BVS - 109 грн/л, тогда как в "Авантаж 7" он на 8 гривен дешевле. Разница между самой дешевой и самой дорогой АЗС по бензину А-95 достигает почти 6 гривен на литре, поэтому выбирая заправку, можно существенно сэкономить.

Что было днем ранее

В среду, 4 ноября, средняя цена бензина А-95 наоборот выросла на 1 копейку до 90,07 грн/л, а дизель прибавил 2 копейки до 104,6 грн/л. То есть за два дня движение на рынке было разнонаправленным, что указывает на нестабильную ситуацию с топливом, но без признаков дефицита.

Ранее Politeka сообщала, дизель подорожал до 104,5 грн за литр.

Также Politeka писала, дизель на АЗС подорожал до 104,21 грн за литр.