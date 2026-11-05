Льготные тарифы Киевстар для пенсионеров пополнились новым пакетом - с 4 ноября 2026 года оператор запустил контрактный тариф ВСЕ РАЗОМ Комфорт. Подключить его могут абоненты в возрасте от 55 лет и люди с инвалидностью I-III группы.
Как сообщает сайт Киевстара, тариф объединяет три услуги в одной абонплате: мобильную связь, Домашний Интернет и Киевстар ТВ. Стоимость составляет 370 грн в месяц.
Что входит в пакет
Новый тариф Киевстар дает абоненту такой набор услуг:
- безлимитные звонки в сети Киевстар;
- 300 минут на другие мобильные, городские номера Украины и за границу;
- 20 ГБ интернета в Украине;
- 300 SMS в Украине;
- услуга «Отсрочка платежа».
Интернет в тарифе работает по смешанному принципу. 20 ГБ можно потратить в Украине или 12 ГБ за границей в странах «Роуминга как дома». Если использовать все 20 ГБ в Украине, в роуминге трафик больше действовать не будет.
Кроме основного пакета, можно выбрать собственную «Суперсилу» - дополнительную услугу под свои потребности. Среди вариантов: 300 минут на другие сети и за границу, 5 ГБ в роуминге, Киевстар ТВ, WOG, HELSI, Uklon, а также соцсети, мессенджеры и видео без списания мегабайтов.
Как подключить тариф
Тариф доступен как действующим контрактным абонентам, так и абонентам предоплаты, которые переходят на контракт и соответствуют критериям по возрасту или статусу инвалидности. Чтобы перейти, достаточно посетить ближайший магазин Киевстар.
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