Помощь пожилым родителям не означает автоматического права на отсрочку от мобилизации. Значение имеют состояние здоровья матери или отца и документы, подтверждающие потребность в постоянном уходе.

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам - не автоматическая льгота для тех, кто ухаживает за пожилыми родителями. Даже пенсионный возраст матери или отца, наличие диагноза или совместное проживание еще ничего не гарантируют: определяющим является документально подтвержденная потребность в постоянном постороннем уходе.

Как напоминает медиапортал «Ветеран», по состоянию на ноябрь 2026 года нужно различать две разные ситуации, для которых закон предусматривает отдельные условия: постоянный уход за больными родителями и наличие отца или матери с инвалидностью I или II группы. Путать их нельзя, ведь и пакеты документов, и сами основания отличаются.

Два основания, которые не следует путать

Постоянный уход за больными отцом или матерью регулирует пункт 9 части первой статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Главное условие здесь - вывод о том, что родители действительно нуждаются в постоянном уходе, подтвержденный надлежащим медицинским документом. Инвалидность при этом не является обязательным условием.

Другая ситуация - когда отец или мать имеют инвалидность I или II группы: это пункт 13 статьи 23. Здесь ключевым требованием является отсутствие других невоеннообязанных лиц, которые по закону обязаны содержать отца или мать. Если таких содержателей нет, среди военнообязанных выбирают одно лицо по выбору отца или матери с инвалидностью.

Мешает ли наличие брата или сестры

Для постоянного ухода за собственными родителями порядок не требует указывать в заявлении отсутствие других трудоспособных родственников. То есть само наличие брата или сестры не означает автоматического отказа. В то же время фактическое осуществление ухода проверяют - формального заявления о том, что человек помогает матери, недостаточно.

Среди исключений для основания с инвалидностью есть случаи, когда другие содержатели сами имеют инвалидность, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего) или отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Как подтвердить потребность в уходе

Начинать стоит с семейного или лечащего врача - он подскажет, какое обследование и оформление документов нужны. По разъяснению МОЗ, потребность в постоянном постороннем уходе могут определять экспертные команды по оценке повседневного функционирования, а в предусмотренных случаях - врачебно-консультативные комиссии.

В 2026 году применяется обновленная форма №080-4/о. Обычная выписка из больницы или перечень диагнозов не заменяют надлежащего вывода о потребности в уходе.

Какие документы подготовить

Для оформления через постоянный уход за собственными родителями понадобятся: паспорт, РНОКПП и военно-учетный документ заявителя; свидетельство о рождении для подтверждения родства; документы о смене фамилии, если данные отличаются; медицинский документ о потребности отца или матери в постоянном уходе; подтверждение получения компенсации, помощи или надбавки на уход либо акт об установлении факта постоянного ухода; копия РНОКПП отца или матери. Точный перечень определен в приложении 5 к постановлению Кабмина №560.

Где оформить акт об уходе

Если выплата на уход не назначена, для подтверждения его фактического осуществления нужно обратиться в уполномоченный исполнительный орган местного совета по зарегистрированному или задекларированному месту жительства отца или матери. Комиссия рассматривает заявление в течение 10 календарных дней, посещает место жительства и проверяет обстоятельства. По результатам оформляет акт, который подтверждает факт ухода, но сам по себе еще не является отсрочкой.

Куда подавать заявление на отсрочку - есть два основных способа: приложение «Резерв+» или ЦНАП. Если основание недоступно онлайн или его невозможно подтвердить через реестры, документы подают лично через ЦНАП. Решение принимает ТЦК и СП, а ЦНАП принимает и передает пакет - такой порядок действует с 1 ноября 2025 года.

После положительного решения сведения об отсрочке должны отобразиться в электронном военно-учетном документе, при необходимости его можно распечатать. Если отсрочка не продлилась автоматически, стоит проверить актуальность данных в реестрах - причиной может быть нехватка информации, а не потеря права.

Ранее Politeka сообщала, кого из отсрочников все равно вызовут на медосмотр.

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