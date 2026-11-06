Действующие военнослужащие могут выехать за границу только по четко определенным основаниям, и каждое из них нужно подтвердить документами. Объясняем, что именно проверяют пограничники и какие бумаги подготовить заранее.

Выезд за границу для разных категорий мужчин в 2026 году остается строго регламентированным - для военнослужащих отдельного «отпуска за границей» без основания не предусмотрено. По состоянию на 1 ноября 2026 года право пересекать границу имеют мужчины, которые относятся к 37 определенным категориям, и каждую из них нужно подтвердить пакетом документов.

Кто из военных может выехать за границу

Для действующих военнослужащих Сил обороны и безопасности главное основание для выезда - необходимость лечения за границей после ранений и заболеваний, полученных вследствие российской агрессии. Именно эта категория дает право на пересечение государственной границы, но только при наличии полного комплекта бумаг, которые пограничники проверяют непосредственно на пункте пропуска.

Какие документы нужны военному для лечения за границей

Как объяснил адвокат Александр Дубовой в комментарии УНИАН, военнослужащему, которого направили на лечение за границу, нужно подготовить три документа:

заключение о необходимости направления на лечение за границу;

письмо Министерства здравоохранения Украины с согласованным перечнем лиц, направленных на лечение;

загранпаспорт.

Без такого комплекта пограничники не пропустят военнослужащего даже при наличии действующего паспорта. Поэтому бумаги лучше оформить заранее, еще до выезда к пункту пересечения, и проверить, внесена ли ваша фамилия в согласованный Минздравом перечень.

Почему важно знать свою категорию выезда

Общий перечень из 37 категорий, действующий с 1 ноября 2026 года, охватывает не только военных. Без дополнительных специальных оснований границу могут пересекать мужчины до 18 лет и от 60 лет - им достаточно загранпаспорта. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно также имеют право на выезд, но при условии отсутствия нарушений правил воинского учета.

Остальным категориям - от волонтеров гуманитарных организаций до водителей международных перевозок - придется подтверждать свой статус отдельными справками, выписками из реестров или служебными письмами. Именно поэтому перед поездкой стоит уточнить, к какой категории вы относитесь и какой именно документ подтверждает ваше право на выезд.

Как подготовиться к пересечению границы

Чтобы избежать возврата с границы, стоит заранее собрать все подтверждающие документы в отдельную папку и проверить их действительность. Для военнослужащих, которые едут на лечение, ключевым остается заключение о направлении и согласованный Минздравом перечень - без них загранпаспорта недостаточно. Перечень действующих категорий и требования к документам периодически обновляются, поэтому накануне поездки стоит сверить информацию с актуальными разъяснениями пограничной службы.

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