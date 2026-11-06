Если Пенсионный фонд неправильно определил размер пенсии, не учел часть страхового стажа или заработка, пенсионер может требовать проверки и перерасчета. Рассказываем, куда обращаться и какие документы подготовить.

Перерасчет пенсий в ПФУ - процедура, которой не стоит бояться, если вам кажется, что выплату посчитали не так. Ошибки случаются чаще, чем кажется: фонд может не зачислить часть страхового стажа, не учесть заработок за отдельные периоды или неправильно применить коэффициент. В таком случае пенсионер имеет право требовать проверки расчета и возврата недоплаченных денег.

Юридическая практика показывает, что большинство таких дел решается в пользу пенсионера - особенно когда речь идет о неучтенном стаже или заниженном коэффициенте заработка. Главное - знать порядок действий и не медлить.

Когда Пенсионный фонд мог ошибиться

Самые распространенные ситуации, когда размер пенсии оказывается заниженным: не зачислены периоды работы, которые подтверждаются трудовой книжкой или архивными справками; не учтен заработок за наиболее выгодные для пенсионера пять лет подряд; неправильно определен коэффициент страхового стажа или ошибочно применен старый размер показателя средней заработной платы.

Бывает и так, что при назначении пенсии фонд вообще не учел отдельные периоды учебы на стационаре, уход за ребенком или службу в армии, если эти периоды засчитываются в стаж по действующему законодательству. Каждый такой пропуск - это реальные деньги, которые пенсионер недополучает ежемесячно.

Как добиться перерасчета: пошагово

Сначала - письменное обращение в территориальный орган Пенсионного фонда по месту учета. В заявлении нужно четко указать, какие именно периоды стажа или заработок, по вашему мнению, не учтены, и попросить провести перерасчет пенсии.

К заявлению прилагают документы, подтверждающие вашу позицию: трудовую книжку, архивные справки о заработной плате, военный билет, диплом об учебе, свидетельство о рождении ребенка (если уход засчитывается в стаж). Фонд обязан рассмотреть обращение и дать ответ.

Что делать, если ПФУ отказал

Если фонд отказал в перерасчете или проигнорировал обращение, следующий шаг - требовать письменное решение с обоснованием. Такое решение можно обжаловать: сначала - в вышестоящий орган Пенсионного фонда, а затем - в суд. Именно через суд чаще всего удается обязать фонд зачислить пропущенные периоды и выплатить недоплаченную разницу.

Судебная практика по подобным спорам свидетельствует: если пенсионер документально подтверждает неучтенный стаж или заработок, суды, как правило, становятся на его сторону и обязывают Пенсионный фонд провести перерасчет с даты, когда возникло право на выплату. Недоплату при этом выплачивают за весь период, в течение которого пенсия была занижена.

Какие документы нужны

Базовый пакет для обращения о перерасчете: паспорт и идентификационный код, пенсионное удостоверение, трудовая книжка (оригинал или надлежащим образом заверенная копия), справки о заработной плате за нужные периоды, архивные справки с места работы. Если речь идет о неучтенном заработке - понадобятся справки о зарплате за те годы, которые вы просите учесть.

Перед подачей заявления стоит проверить свои данные в личном электронном кабинете Пенсионного фонда - там видно, какие периоды стажа уже засчитаны, а какие отсутствуют. Это поможет сформулировать претензию точно, а не наугад.

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