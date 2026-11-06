По состоянию на 5 ноября цены на курятину в Украине меняются по-разному в зависимости от вида мяса: филе почти не подорожало, бедро и голень подешевели, а целая тушка немного прибавила в цене.

Цены на продукты в Украине продолжают меняться едва ли не каждый день, и курятина не стала исключением. По состоянию на 5 ноября 2026 года стоимость разных частей куриной тушки демонстрирует противоположную динамику: одни позиции подешевели, другие - наоборот прибавили в цене.

Как пишет издание Delo со ссылкой на данные «Минфина», средние розничные цены на основные виды курятины на 5 ноября составляют:

куриное филе - 239 грн/кг;

бедро - 127,67 грн/кг;

голень - 96,50 грн/кг;

целая тушка - 117,50 грн/кг.

Самым дорогим остается куриное филе - в среднем 239 грн за килограмм. Это почти вдвое дороже голени, средняя стоимость которой составляет 96,50 грн/кг. За месяц филе подорожало на 6,78 грн: в октябре оно в среднем стоило 239,03 грн/кг против 232,25 грн/кг в сентябре. Правда, в конце октября цена падала - если 1 октября килограмм филе стоил 247,67 грн, то 31 октября уже 222,33 грн. Уже 2 ноября стоимость снова подскочила до 239 грн/кг.

Куриное бедро в октябре в среднем стоило 147,02 грн/кг против 140,08 грн/кг в сентябре. В течение месяца цена колебалась: в начале октября она составляла 147,33 грн/кг, а в конце снизилась до 134 грн/кг. В ноябре средняя цена уже держалась на уровне 134 грн/кг. Голень в октябре в среднем стоила 101,48 грн/кг против 103,33 грн/кг в сентябре, то есть подешевела на 1,85 грн/кг за месяц. В начале ноября ее средняя цена составляла 101,50 грн/кг.

Куриная тушка, наоборот, подорожала: средняя цена выросла со 112,29 грн/кг в сентябре до 114,25 грн/кг в октябре. В конце октября она достигла 117,50 грн/кг и на этом уровне осталась в ноябре. Индекс потребительских цен на курятину в октябре составил 110,52%, что соответствует росту средних цен на 10,52% по сравнению с сентябрем.

Сколько стоит курятина в супермаркетах

В магазинах цены отличаются в зависимости от торговой сети. В АТБ куриное филе стоит 264,89 грн/кг, а бедро - 178,45 грн/кг. В «Сильпо» филе продают по 229 грн/кг, бедро - по 154,90 грн/кг, голень - по 79,90 грн/кг. В Novus филе - 229 грн/кг, а бедро и голень - по 109 грн/кг.

Почему цены могут вырасти

Несмотря на удешевление отдельных позиций, рынок готовится к новому подорожанию. Ракетные удары по распределительным центрам торговых сетей разрушили систему поставок, которая годами обеспечивала магазины. Теперь ритейл требует от производителей мяса птицы и яиц перестроить логистику и доставлять продукцию непосредственно в супермаркеты, а также предлагает переложить на поставщиков до 100% рисков потери товара из-за войны.

Исполнительный директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко в комментарии Delo заявил, что производители мяса птицы и яиц оценивают возможный рост себестоимости продукции на 10-15% из-за необходимости прямой доставки в магазины. Это, по его словам, может привести к подорожанию продукции, сокращению ассортимента и ослаблению конкуренции на рынке.

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