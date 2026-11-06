В Украине действует государственная программа бесплатного протезирования для ветеранов и ветеранок. Получить протез можно еще на этапе лечения, не дожидаясь установления инвалидности. Рассказываем, куда обращаться и какие документы нужны.

Помощь ветеранам с потерей зрения в Украине достигает 95 тысяч гривен, но государство покрывает потребности защитников и в другом - в частности оплачивает протезирование. Получить протез за бюджетные средства ветеран может еще во время лечения, не дожидаясь оформления инвалидности.

Главное - не откладывать вопрос до завершения реабилитации. Чем раньше человек начнет подготовку, тем легче спланировать возвращение к привычной жизни, объясняют юристы Днепропетровской областной организации ОО "Захист Держави".

Кто может получить протез за счет государства

Программой могут воспользоваться ветераны и ветеранки, нуждающиеся в протезировании из-за травмы, ранения или заболевания. Право имеют и граждане, пострадавшие в результате боевых действий.

Основанием для начала процедуры является документ, подтверждающий потребность в протезно-ортопедическом изделии. Такой вывод могут выдать: мультидисциплинарная реабилитационная команда (МДРК), экспертная команда по оценке повседневного функционирования личности, врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) или военно-врачебная комиссия (ВЛК).

Если вывод выдала экспертная команда, его можно найти в личном кабинете на Социальном портале Минсоцполитики. В некоторых случаях потребность подтверждается другими документами, поэтому дополнительный вывод не требуется.

Куда подавать заявление на протез

После получения вывода можно оформлять заявление на обеспечение протезом. Обратиться можно в Социальный портал Минсоцполитики, ЦНАП, территориальное отделение Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, структурное подразделение по вопросам соцзащиты населения, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета или через электронный кабинет лица с инвалидностью.

Заявление разрешается подавать независимо от зарегистрированного места жительства - лично или через работника Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью или соцработника медучреждения, где человек лечится.

После оформления заявления человек получает направление и может самостоятельно выбрать предприятие, которое изготовит протез. Перечень предприятий, работающих по госпрограмме, есть на портале protez.msp.gov.ua.

Какие документы подготовить

После выбора предприятия нужно подать копии таких документов: вывод о потребности в протезировании, паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), выписку из приказа командира воинской части или справку об обстоятельствах травмы.

Если у человека есть вывод ЛКК или ВЛК, выданный до 19 декабря 2024 года, новый документ получать не нужно. Для спортивного протеза дополнительно нужны письмо от Минобороны, МВД, Минветеранов или Минмолодежьспорта об участии в соревнованиях и копии протоколов спортивных мероприятий.

Сколько платит государство

Расходы на протезирование государство покрывает в пределах предельных цен. Для ветеранов эти суммы увеличены втрое. Исключение - функциональные протезы, для которых действуют отдельные правила.

Если стоимость выбранного изделия превышает установленный лимит, разницу можно доплатить самостоятельно или из других источников. Программа также предусматривает оплату ремонта и сервисного обслуживания протеза. После изготовления человек проходит примерку, его учат пользоваться протезом и подписывают акт приема-передачи.

Юристы советуют заранее обсудить с предприятием все расходы: что входит в стоимость, какие услуги покрывает государство и есть ли дополнительные платежи. За бесплатной юридической консультацией ветераны и их семьи могут обратиться в ОО "Захист Держави" на горячую линию 0 800 39 39 39.

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