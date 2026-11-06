Украинцам разъяснили, прекращается ли выплата пособия по безработице, если человек, который находился на учете, выехал за границу. Ответ дали в Донецкой областной службе занятости.

Вопрос социальных выплат для украинцев снова актуален - на этот раз речь идет о пособии по безработице. В Донецкой областной службе занятости объяснили, прекращается ли его выплата, когда человек, который находился на учете, выезжает за границу.

Специалисты напомнили: пособие по безработице назначается только тем гражданам, которые официально зарегистрированы как безработные в центре занятости. Именно наличие этого статуса является главным условием получения денег, и любая его потеря автоматически лишает права на выплату.

Что происходит с выплатой при выезде за границу

В службе занятости объяснили, что правила здесь четкие: если зарегистрированный безработный выезжает за пределы Украины, выплата пособия приостанавливается. Причина проста - человек, находящийся за границей, не может выполнять обязанности безработного, в частности посещать центр занятости для подтверждения своего статуса.

Ключевой момент в том, что пособие по безработице выплачивается ежемесячно, а для его получения безработный обязан регулярно появляться в центре занятости в определенные дни. Во время пребывания за границей это условие не выполняется, поэтому начисление денег останавливается.

Когда выплату прекращают окончательно

Есть и более жесткий сценарий. Если человек выезжает за границу на постоянное место жительства, он вообще теряет право на пособие по безработице. В таком случае выплата не просто приостанавливается, а прекращается окончательно - лицо снимается с учета как безработное.

То же касается случаев, когда безработный не сообщает службе занятости о своем выезде и длительное время не является на определенные мероприятия. В такой ситуации специалисты также имеют основания прекратить выплату из-за нарушения условий регистрации.

Что делать безработному перед выездом

Чтобы избежать недоразумений, человеку, который стоит на учете и планирует покинуть Украину, стоит заранее обратиться в центр занятости. Там подскажут, как правильно действовать: нужно ли сняться с учета или достаточно сообщить о временном выезде. Также важно помнить, что после возвращения человек может снова стать на учет, если соответствует всем требованиям.

Напомним, что пособие по безработице в Украине выплачивается в зависимости от страхового стажа и размера предыдущей заработной платы, а его назначение регулируется законом об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы.

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