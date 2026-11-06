Українцям роз'яснили, чи припиняється виплата допомоги по безробіттю, якщо людина, яка стояла на обліку, виїхала за кордон. Відповідь дали у Донецькій обласній службі зайнятості.

Питання соціальних виплат для українців знову актуальні - цього разу йдеться про допомогу по безробіттю. У Донецькій обласній службі зайнятості пояснили, чи припиняється її виплата, коли людина, яка перебувала на обліку, виїжджає за кордон.

Фахівці нагадали: допомога по безробіттю призначається лише тим громадянам, які офіційно зареєстровані як безробітні у центрі зайнятості. Саме наявність цього статусу є головною умовою отримання грошей, і будь-яка його втрата автоматично позбавляє права на виплату.

Що відбувається з виплатою при виїзді за кордон

У службі зайнятості пояснили, що правила тут чіткі: якщо зареєстрований безробітний виїжджає за межі України, виплата допомоги призупиняється. Причина проста - людина, яка перебуває за кордоном, не може виконувати обов'язки безробітного, зокрема відвідувати центр зайнятості для підтвердження свого статусу.

Ключовий момент у тому, що допомога по безробіттю виплачується щомісяця, а для її отримання безробітний зобов'язаний регулярно з'являтися у центрі зайнятості у визначені дні. Під час перебування за кордоном ця умова не виконується, тому нарахування грошей зупиняється.

Коли виплату припиняють остаточно

Є й жорсткіший сценарій. Якщо людина виїжджає за кордон на постійне місце проживання, вона взагалі втрачає право на допомогу по безробіттю. У такому разі виплата не просто призупиняється, а припиняється остаточно - особа знімається з обліку як безробітна.

Те саме стосується випадків, коли безробітний не повідомляє службу зайнятості про свій виїзд і тривалий час не з'являється на визначені заходи. У такій ситуації фахівці також мають підстави припинити виплату через порушення умов реєстрації.

Що робити безробітному перед виїздом

Аби уникнути непорозумінь, людині, яка стоїть на обліку й планує залишити Україну, варто заздалегідь звернутися до центру зайнятості. Там підкажуть, як правильно діяти: чи потрібно знятися з обліку, чи достатньо повідомити про тимчасовий виїзд. Також важливо пам'ятати, що після повернення людина може знову стати на облік, якщо відповідає всім вимогам.

Нагадаємо, що допомога по безробіттю в Україні виплачується залежно від страхового стажу та розміру попередньої заробітної плати, а її призначення регулюється законом про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

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