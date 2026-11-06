Українські роботодавці можуть вимагати від працівника відшкодування збитків, але автоматично стягнути штраф від контрагента із зарплати закон не дозволяє. Розповідаємо, скільки реально утримають і як захистити свої гроші.

Штрафи для роботодавців за працівників останнім часом обговорюють дедалі частіше, але менше знають про зворотний бік: чи може компанія перекласти свій штраф на самого працівника. Юристи пояснюють, що навіть якщо підприємство отримало штраф від контрагента через дії співробітника, це не означає, що суму дозволено автоматично втримати із зарплати.

Закон встановлює чіткі межі щодо розміру стягнення, строків оформлення документів і порядку відрахувань. Розібралися, коли працівник справді має компенсувати збитки та скільки роботодавець має право забрати.

Чи може роботодавець перекласти штраф на працівника

За статтею 130 КЗпП України працівник несе матеріальну відповідальність за пряму дійсну шкоду, заподіяну підприємству винними протиправними діями або бездіяльністю під час виконання трудових обов'язків. Однак штраф, передбачений договором між двома компаніями, не завжди означає, що відшкодовувати суму має саме працівник.

Роботодавцю потрібно довести, що збитки справді виникли, встановити вину співробітника та причинно-наслідковий зв'язок між його діями і майновими втратами підприємства. Одного рахунка від контрагента для цього недостатньо.

Скільки можуть стягнути з працівника

Матеріальна відповідальність працівника за шкоду обмежується розміром його середнього місячного заробітку. Наприклад, якщо підприємство зазнало збитків на 30 тисяч гривень, а середній місячний заробіток працівника становить 18 тисяч гривень, то, за загальним правилом, межа його відповідальності складе 18 тисяч гривень.

Водночас закон передбачає окремі випадки повної матеріальної відповідальності, зокрема визначені статтею 134 КЗпП України. Тому остаточний розмір стягнення залежить не лише від суми претензії контрагента, а й від правових підстав відповідальності конкретного працівника.

Які документи має оформити роботодавець

Перед стягненням коштів роботодавець зобов'язаний належно перевірити обставини інциденту. Передусім треба отримати претензію контрагента, рахунок, акти про порушення та інші матеріали, що підтверджують обставини події.

Після цього доцільно провести внутрішню перевірку, запросити письмові пояснення співробітника та встановити фактичний розмір шкоди. Якщо працівник відмовляється давати пояснення, роботодавець може зафіксувати таку відмову відповідним актом. Саме роботодавець має довести наявність передбачених законом умов для притягнення співробітника до матеріальної відповідальності.

Чи можуть утримати весь штраф із зарплати за один раз

Навіть якщо працівник справді завдав шкоди підприємству, роботодавець не може довільно утримати весь місячний заробіток. За статтею 128 КЗпП України за загальним правилом сукупний розмір усіх утримань під час кожної виплати зарплати не має перевищувати 20% суми, що належить працівникові до виплати.

Наприклад, якщо працівнику до виплати належить 15 тисяч гривень, за загальним правилом сукупне утримання становитиме не більше 3 тисяч гривень за одну виплату. Працівник також може добровільно погодитися відшкодувати шкоду, однак таку домовленість треба оформити належно, не підміняючи нею встановлені законом гарантії щодо зарплати.

Працюють два важливі строки: не пізніше ніж через два тижні з дня виявлення шкоди необхідно видати відповідне розпорядження, а привести його у виконання - не раніше ніж через сім днів після повідомлення працівника.

Що робити, якщо штраф утримали незаконно

Якщо роботодавець утримав кошти без належних підстав, перевищив допустимий розмір утримання або порушив процедуру, працівник може оскаржити такі дії. Для цього слід отримати копію наказу, розрахункову відомість і документи, на підставі яких підприємство визначило суму шкоди.

За потреби можна звернутися до Державної служби України з питань праці або до суду з вимогою захистити трудові права та повернути незаконно утримані кошти.

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