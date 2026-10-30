Фізичним особам-підприємцям не загрожують штрафи від 34 000 до 59 500 гривень за найм працівника без військово-облікового документа. Закон покладає обов'язок вести військовий облік лише на юридичних осіб - відповідальність за власні документи несе сам працівник.

ФОП в Україні можна оформити онлайн за кілька кліків, а от із наймом працівників усе виглядає складніше лише на перший погляд. Підприємцям не загрожують штрафи від 34 000 до 59 500 гривень за прийом на роботу чоловіка без військово-облікового документа, пояснили фахівці з трудового права і кадрового обліку на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

Закон про військову службу і військовий обов'язок зобов'язує контролювати військовий статус найманих працівників виключно юридичних осіб. Навіть якщо працівник не має паперового військового квитка, відмовляється завантажувати застосунок "Резерв+" і потенційно перебуває в розшуку, роботодавець у статусі ФОП залишається юридично захищеним.

Штрафи від 34 000 до 59 500 гривень, якими зазвичай карають за працевлаштування чоловіків без військових документів, на ФОП не поширюються. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, такі стягнення застосовують виключно до посадових осіб підприємств, установ, організацій та державних органів. Підприємця за цією статтею можуть покарати лише як звичайного громадянина, якщо він особисто порушить правила власного військового обліку.

Підстава - частина 5 статті 34 Закону України від 25 березня 1992 року №2232-XII "Про військову службу і військовий обов'язок". Вона покладає ведення персонального військового обліку лише на керівників юридичних осіб - державних органів, навчальних закладів і підприємств. Цей самий порядок закріплений у постанові уряду від 30 грудня 2022 року №1487, яка є обов'язковою для компаній, але не створює жодних зобов'язань для ФОП.

Відсутність документів для ТЦК стане проблемою насамперед для самого кандидата на посаду. За частиною 2 статті 24 Кодексу законів про працю, під час працевлаштування громадянин має подати паспорт, трудову книжку (або відомості з реєстру), а в передбачених законом випадках - диплом про освіту, медичні довідки та військово-обліковий документ. Оскільки закон не змушує ФОП перевіряти ці дані, вся відповідальність за ігнорування військового обов'язку лягає на працівника - саме він отримає адміністративний штраф за те, що не оновив дані або не став на облік.

Як ФОП убезпечити бізнес від раптової мобілізації працівника

Хоча прямих штрафів для роботодавця немає, працівника без документів можуть мобілізувати будь-якої миті, що раптово зупинить роботу. Щоб захистити бізнес, фахівці радять діяти на випередження:

письмово повідомити працівника про необхідність актуалізувати дані та отримати військово-обліковий документ;

попросити надати хоча б електронний ВОД, згенерований через застосунок "Резерв+" або "Дію", чи його паперову роздруківку;

провести бесіду і пояснити, що неврегульований статус у ТЦК критично збільшує ризик раптової мобілізації.

Нагадаємо, паперові тимчасові посвідчення у ТЦК більше не видають - держава повністю перейшла на електронні документи. Водночас старі бланки на руках зберігають законну силу, поки громадянин самостійно офіційно не оновить інформацію про себе.