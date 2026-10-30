НКРЕКП схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електроенергії: споживачі, які переноситимуть споживання з пікових годин, зможуть отримувати винагороду. Змінювати постачальника при цьому не потрібно.

Графіки відключення світла в Україні вже змушують українців економити електроенергію, а тепер за таку економію можуть ще й платити. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії, який запроваджує механізм управління попитом.

Суть ініціативи проста: споживач добровільно змінюватиме час або обсяг використання електроенергії відповідно до умов договору, а за це отримуватиме винагороду. Умовно це означає, що перенесення роботи потужних електроприладів на години меншого навантаження на енергосистему може привести гроші на рахунок домогосподарства чи підприємства.

Як це працюватиме

Посередниками між споживачами та енергоринком стануть так звані агрегатори. Вони об’єднуватимуть можливості багатьох користувачів і допомагатимуть керувати споживанням електроенергії. Головна перевага механізму — змінювати свого постачальника електроенергії не потрібно.

Споживач матиме два окремі договори. Перший — з електропостачальником, на постачання електроенергії. Другий — з агрегатором, на участь в управлінні попитом та отримання винагороди. Розмір і умови виплат залежатимуть від договору з агрегатором та фактичної зміни графіка або обсягів споживання.

Для енергосистеми такий механізм має допомогти зменшувати навантаження у пікові години, ефективніше використовувати наявні потужності та підтримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Проєкт постанови також визначає правила роботи агрегаторів зі споживачами, умови укладання договорів, розрахунків та інформування.

Водночас наразі йдеться лише про проєкт, який ще має пройти відкрите обговорення. Тобто коли саме українці зможуть реально отримувати гроші за перенесення споживання, поки невідомо — рішення остаточно не ухвалене.

Що в домі споживає найбільше електроенергії

Аби зрозуміти, на чому можна заощадити вже сьогодні, варто знати, яка техніка «з’їдає» найбільше. Найбільше електроенергії в побуті зазвичай споживають системи опалення та кондиціонування, а також техніка, що нагріває воду або повітря — пральні та сушильні машини, посудомийки, електроплити.

Додаткові витрати створюють освітлення у порожніх кімнатах, телевізори, комп’ютери, приставки та інша електроніка, яка залишається в режимі очікування. Невелике, але постійне споживання також можуть мати зарядні пристрої, принтери, кавомашини та інші прилади, залишені підключеними до мережі.

Як повідомляє ТСН, зменшити споживання можна, якщо користуватися економними режимами техніки, не залишати світло без потреби, переносити роботу потужних приладів на години меншого навантаження та відключати від мережі пристрої, яким не потрібне постійне живлення.