В Україні можуть переглянути навіть давні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби і поновити чоловіків на військовому обліку. Юрист пояснив, кому це загрожує і що робити в такій ситуації.

ВЛК при бронюванні та відстрочці може стати приводом для повторного медогляду, однак тепер ідеться про інше: в Україні обговорюють можливість скасовувати давні висновки про непридатність до військової служби й поновлювати чоловіків на військовому обліку. Юрист пояснив, які ризики це несе і хто під прицілом найперше.

За словами фахівця, навіть чоловіки, яких колись визнали повністю непридатними або виключили з обліку, можуть знову зіткнутися з викликом до ТЦК. Ідеться про перегляд старих, іноді багаторічних, рішень військово-лікарської комісії. Тобто статус «непридатний», який людина вважала остаточним, може виявитися тимчасовим.

Чому можуть переглянути висновок ВЛК

Головна причина, яку називає юрист, - законодавчі зміни та укази, що розширюють повноваження комісій і дають підстави для повторного огляду. Раніше висновок про непридатність був фактично кінцевою крапкою. Тепер медичні рішення можуть переглядати, якщо стан здоров'я людини змінився або якщо змінилися самі критерії придатності.

Поновлення на військовому обліку означає, що людина знову стає військовозобов'язаною з усіма наслідками: оновлення даних, можливість отримати повістку на медкомісію, а згодом - і на службу.

Кого це стосується

Під перегляд насамперед потрапляють ті, кого визнали обмежено придатними або непридатними за старими правилами. Юрист радить перевірити свій актуальний статус у застосунку «Резерв+» - там видно, на якому обліку стоїть людина. Якщо з'явився статус «військовозобов'язаний» або позначка про розшук, це сигнал звернутися до ТЦК і з'ясувати ситуацію.

Окремо фахівець наголошує: навіть якщо людину виключили з обліку через стан здоров'я, варто зберігати всі документи - довідки ВЛК, виписки, накази. Саме вони стануть аргументом, якщо рішення спробують переглянути.

Що робити, якщо вас викликають повторно

Якщо чоловіка, раніше визнаного непридатним, знову викликають до ТЦК, юрист радить не ігнорувати повістку. Неявка без поважної причини тягне штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Краще з'явитися і пройти процедуру, а в разі незгоди з рішенням - оскаржити його в судовому порядку або звернутися до вищої ВЛК.

Важливо також оновлювати дані через «Резерв+» або «Дію», щоб уникнути статусу «в розшуку», який автоматично збільшує ризик адміністративної відповідальності. Своєчасне оновлення даних - мінімальний крок, який закриває частину формальних претензій.

Раніше Politeka повідомляла, як оновити дані в ТЦК онлайн і офлайн.

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