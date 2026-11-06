Середня ціна кілограма українських яблук у листопаді впала до 31,50 грн, але розкид у мережах величезний - від 19,90 до 39,90 грн.

Ціни на продукти в Україні продовжують змінюватися, і цього разу приємна новина для любителів яблук - за місяць вони помітно подешевшали. У листопаді середня вартість кілограма українських яблук у супермаркетах опустилася до 31,50 грн проти 33,13 грн у жовтні.

Індекс споживчих цін на яблука в листопаді склав 82,01%, тобто порівняно з жовтнем середні ціни зменшилися на 17,99%. Для порівняння, у жовтні цей показник відносно вересня становив 88,32%, тож тенденція до здешевлення прискорилася.

Дe найдешевше купити яблука

Розкид цін між торговими мережами виявився дуже великим. Найнижчу ціну за кілограм яблук зафіксували у мережі "Фора" - 19,90 грн. Далі йдуть "Метро" з 21,50 грн та "Фоззі" з 21,90 грн. У "Ашані" яблука коштують 22,50 грн, а у "Варусі" - 24,90 грн.

Значно дорожче продукт обходиться у "Сільпо" - 31 грн за кілограм, а абсолютним лідером за ціною став "Епіцентр", де за яблука просять 39,90 грн. Тобто різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією сягає 20 грн на кілограмі.

Чому садівники б'ють на сполох

Попри доступні ціни для покупців, виробники опинилися у складній ситуації. За словами експерта з міжнародного трейдингу Володимира Гуржія, якого цитує AgroPortal.ua, садівники зібрали цьогоріч великий урожай яблук, але швидко продати його не можуть - внутрішній попит низький, а логістика на експорт дорожчає.

У фермерському господарстві "Перлина Поділля" розповіли, що за теперішніх цін машина сортових яблук коштує стільки ж, скільки тонна солярки, тож там навіть сумніваються, чи варто взагалі збирати врожай.

Окрему проблему створюють умови співпраці з мережами. Одна з супермаркетних мереж оголосила тендер лише на 300 тонн яблук на тиждень - значно менше, ніж у попередні роки. Після розподілу між постачальниками на кожного припадає мізерний обсяг, а ціни в мережі настільки низькі, що з урахуванням вартості логістики економіка виходить дуже слабкою.

Що з урожаєм по регіонах

Пізні весняні морози цьогоріч вдарили переважно по садах Закарпаття та Львівщини. Натомість на Чернівеччині та Вінниччині зібрали хороші врожаї. Експерт наголошує, що заморозки вже стали звичним явищем за останні десять років, і саме завдяки погодним умовам ціни на яблука цього сезону не піднімуться.

Реалізація яблук усередині країни у березні та жовтні була рекордно низькою порівняно з минулими роками через скорочення кількості споживачів і проблеми у складській та логістичній сфері.

Експорт і преміальні сорти

На зовнішньому ринку головною проблемою залишається не врожай і не ціна, а можливість вивезення продукції. Черги на кордоні сягають 10 днів і більше, бракує водіїв, а морські шляхи через Червоне море та Ормузьку протоку дорогі й ризиковані.

Кращий прибуток, за словами Гуржія, можуть отримати виробники преміальних яблук, хоча сильних брендів у цій ніші в Україні практично немає. Винятком є бренд "Коник", який обрав стратегію продажу преміального продукту всередині країни з постійною присутністю на полицях.

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