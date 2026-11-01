В Україні роботодавці зобов'язані передавати до Пенсійного фонду відомості про трудову діяльність найманих працівників, у тому числі про звільнення. Це впливає на страховий стаж людини, тож строки та коло тих, кого це стосується, варто знати заздалегідь.

Після звільнення працівника в Україні роботодавець зобов'язаний передати відомості про це до державних реєстрів, які веде Пенсійний фонд. Це не формальність: від правильно внесених даних залежить страховий стаж людини та розмір її майбутньої пенсії.

Обов'язок стосується всіх страхувальників - юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, які мають офіційно оформлених найманих працівників і сплачують за них єдиний соціальний внесок. Тобто йдеться не лише про великі компанії, а й про невеликий бізнес, у якому працює хоча б один найманий працівник.

Як дані про звільнення потрапляють до ПФУ

Головний канал - електронна трудова книжка, яку Пенсійний фонд веде в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Роботодавець вносить записи про прийняття на роботу, переведення та звільнення через веб-портал електронних послуг ПФУ.

Другий канал - щомісячна звітність з єдиного внеску. У ній роботодавець фіксує дати початку та припинення трудових відносин із кожним працівником за звітний період, тож звільнення відображається в реєстрах ПФУ автоматично після подання звіту.

Яких строків треба дотримуватися

Строк подання щомісячної звітності з єдиного внеску - до 20 числа місяця, наступного за звітним. Запис про звільнення має бути внесений у звіт саме за той місяць, у якому припинилися трудові відносини з працівником.

Дані до електронної трудової книжки роботодавець вносить через портал ПФУ одразу після оформлення наказу про звільнення. Якщо зволікати, у працівника може утворитися прогалина в страховому стажі, що надалі вплине на розмір пенсії.

Що робити працівникові, якщо запис не внесли

Перевірити дані електронної трудової книжки можна в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду або через застосунок «Дія». Якщо запису про звільнення немає, варто звернутися до роботодавця з вимогою внести відомості та виправити ситуацію.

За неподання або несвоєчасне подання відомостей про трудову діяльність передбачена адміністративна відповідальність. Тож і роботодавцю, і працівникові вигідно, щоб дані про звільнення вчасно потрапили до Пенсійного фонду.