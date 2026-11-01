В Украине работодатели обязаны передавать в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности наемных работников, в том числе об увольнении. Это влияет на страховой стаж человека, поэтому сроки и круг тех, кого это касается, стоит знать заранее.

После увольнения работника в Украине работодатель обязан передать сведения об этом в государственные реестры, которые ведет Пенсионный фонд. Это не формальность: от корректно внесенных данных зависят страховой стаж человека и размер его будущей пенсии.

Обязанность касается всех страхователей - юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, у которых есть официально оформленные наемные работники и которые платят за них единый социальный взнос. Речь идет не только о крупных компаниях, но и о небольшом бизнесе, где работает хотя бы один наемный работник.

Как данные об увольнении попадают в ПФУ

Главный канал - электронная трудовая книжка, которую Пенсионный фонд ведет в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Работодатель вносит записи о приеме на работу, переводе и увольнении через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Второй канал - ежемесячная отчетность по единому взносу. В ней работодатель фиксирует даты начала и прекращения трудовых отношений с каждым работником за отчетный период, поэтому увольнение отражается в реестрах ПФУ автоматически после подачи отчета.

Каких сроков нужно придерживаться

Срок подачи ежемесячной отчетности по единому взносу - до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Запись об увольнении должна быть внесена в отчет именно за тот месяц, в котором прекратились трудовые отношения с работником.

Данные в электронную трудовую книжку работодатель вносит через портал ПФУ сразу после оформления приказа об увольнении. Если медлить, у работника может образоваться пробел в страховом стаже, что в дальнейшем повлияет на размер пенсии.

Что делать работнику, если запись не внесли

Проверить данные электронной трудовой книжки можно в личном кабинете на портале Пенсионного фонда или через приложение «Дія». Если записи об увольнении нет, стоит обратиться к работодателю с требованием внести сведения и исправить ситуацию.

За неподачу или несвоевременную подачу сведений о трудовой деятельности предусмотрена административная ответственность. Поэтому и работодателю, и работнику выгодно, чтобы данные об увольнении вовремя попали в Пенсионный фонд.