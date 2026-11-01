Лица с инвалидностью вследствие войны относятся к наиболее защищенным категориям пенсионеров. Их пенсия исчисляется в процентах от денежного обеспечения, а к ней добавляются повышения, надбавки и целевая помощь. В Главном управлении ПФУ в Кировоградской области рассказали об актуальных суммах и минимальных гарантиях.

Пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны остаются одними из самых высоких гарантированных выплат в Украине. В Главном управлении Пенсионного фонда в Кировоградской области подробно объяснили, как рассчитывается такая пенсия, какие надбавки к ней полагаются и ниже какого минимума выплата не может опускаться.

Основной размер пенсии бывшим военнослужащим с инвалидностью вследствие войны исчисляется согласно закону №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы". База расчета - денежное обеспечение на день увольнения со службы, а процент зависит от установленной группы инвалидности.

Размер пенсии по группам инвалидности

Закон предусматривает такие доли от денежного обеспечения:

I группа - 100%;

II группа - 80%;

III группа - 60%.

Отдельно, согласно постановлению Кабмина от 28.12.2011 №1381 "О повышении уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения", исчисленный основной размер пенсии дополнительно увеличивается еще на 25%.

Какие надбавки и доплаты начисляют

К пенсии по инвалидности бывшим военнослужащим начисляют несколько видов дополнительных выплат. Повышение к пенсии зависит от группы инвалидности и рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому суммы такие:

I группа - 50%, или 1 297,50 грн;

II группа - 40%, или 1 038,00 грн;

III группа - 30%, или 778,50 грн.

Целевая денежная помощь выплачивается в фиксированных суммах: 70 грн для лиц с инвалидностью I группы и 50 грн - для II и III групп.

Кроме того, неработающим пенсионерам предоставляется надбавка на нетрудоспособных членов семьи: 50% прожиточного минимума на каждого иждивенца. Также предусмотрены надбавка за особые заслуги перед Отечеством, которую назначают при наличии соответствующих статусов или наград, и государственная социальная помощь по уходу. Размер последней зависит от группы и подгруппы инвалидности, заключения врачебно-консультативной комиссии и подтверждения, что человек одинок и нуждается в постоянном постороннем уходе.

Минимальные гарантии: меньше не заплатят

Законодательство устанавливает нижнюю границу, ниже которой ежемесячная пенсионная выплата лиц с инвалидностью вследствие войны не может опускаться. С 1 марта 2026 года с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат минимумы такие:

I группа - 18 885,00 грн;

II группа - 15 494,00 грн;

III группа - 10 625,00 грн.

Если общая сумма ежемесячной выплаты выходит меньше этого минимума, человеку доплачивают разницу в виде помощи к пенсии - в размере, которого не хватает до указанного уровня.

Важный нюанс: норма о минимальных гарантиях не применяется к пенсиям за особые заслуги перед Украиной.

Что делать, если выплата меньше минимума

Если вы считаете, что ваша пенсионная выплата начислена неправильно или ниже установленного минимума, обратитесь в территориальный сервисный центр Пенсионного фонда Украины по месту нахождения на учете. Для проверки понадобятся паспорт, идентификационный код и документы, подтверждающие группу инвалидности и статус лица с инвалидностью вследствие войны.

Подать обращение можно лично, через уполномоченного представителя или онлайн - через веб-портал электронных услуг ПФУ или средства связи. В фонде рассматривают запрос и предоставляют письменный ответ с расчетом пенсии. Разъяснения дала начальник управления пенсионного обеспечения Главного управления ПФУ в Кировоградской области Антонина Гаина.

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