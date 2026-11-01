ВПЛ из Славянской громады могут получить дом в сельской местности бесплатно - на приобретение одного дома предусмотрено до 500 тысяч гривен.

Жилье для военных и переселенцев стали искать активнее после того, как государство запустило экспериментальный проект по обеспечению ВПЛ домами в сельской местности. Теперь вынужденные переселенцы из Славянской громады могут получить отдельный дом фактически бесплатно - на его приобретение громаде выделяют до 500 тысяч гривен.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины от 10 июня 2026 года № 751, которое утвердило экспериментальный проект обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности. Об условиях этой программы подробно рассказали в издании «Славянские ведомости».

Как работает программа: кому дают дом

Суть проекта проста: громады покупают жилые дома в селах или поселках и передают их в собственный жилищный фонд территориальной громады. После этого ВПЛ получают право бесплатно пользоваться таким жильем на основании договора, то есть человека не делают собственником дома, а дают возможность там жить.

На приобретение одного дома предусмотрено до 500 тысяч гривен - деньги идут из государственного или местного бюджета. Если стоимость недвижимости выше, разницу можно покрыть из других источников на условиях софинансирования. Кроме того, громады могут привлекать международную техническую помощь, средства благотворителей и донорских организаций.

Кто может претендовать на жилье

Участие в программе могут принимать внутренне перемещенные лица, выехавшие с территорий, где ведутся или велись боевые действия, или с временно оккупированных территорий. Важно, что для таких переселенцев не была определена дата завершения боевых действий, то есть их статус ВПЛ остается действующим.

Это касается и семей военных, которые из-за боевых действий вынужденно покинули родные дома на востоке Украины. Благодаря программе они могут закрепиться на новом месте - получить крышу над головой без необходимости брать кредит или платить за аренду.

Как оформить дом

Чтобы стать участником программы, переселенцу нужно обратиться в орган местного самоуправления той громады, где он планирует проживать, - то есть в Славянскую городскую военную администрацию или соответствующий структурный отдел. Там подскажут, включена ли громада в проект и какой перечень документов подавать.

Поскольку жилье предоставляется на условиях договора бесплатного пользования, претенденту стоит уточнить срок действия договора и условия, при которых его могут продлить или расторгнуть. Громада, со своей стороны, должна обеспечить учет таких домов и нести ответственность за их состояние.

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