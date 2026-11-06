Правительство планирует ввести базовую пенсию 3000 гривен, минимум 6000 гривен и накопительную систему с автоначислением. Однако законопроект до сих пор не зарегистрирован в Раде, поэтому пенсии по-прежнему начисляют по старым правилам.

Пенсии в Украине могут урезать с 1 января отдельным категориям - в то же время правительство готовит масштабную реформу всей пенсионной системы. По состоянию на середину октября 2026 года она остается лишь планом Кабмина, а не действующим законом, поэтому выплаты пока начисляют по старой формуле.

Распоряжение Кабмина № 999-р от 30 сентября 2026 года обязало Минсоцполитики подготовить законопроект до конца октября. Однако срок уже прошел, а одобренного текста до сих пор не опубликовано. Концепт, который министерство презентовало в течение года, состоит из трех частей: обновленная солидарная пенсия, профессиональные схемы вместо спецпенсий и накопительная система с автоначислением.

Базовая и страховая пенсия

По концепту солидарная пенсия должна делиться на две части. Первая - это базовая выплата от государства, которую на старте реформы предлагали установить на уровне 3000 гривен после достижения пенсионного возраста. Вторая, страховая, будет зависеть от продолжительности стажа и уплаченного единого социального взноса, а не от года выхода на пенсию. Точную формулу пока не обнародовали.

Отдельно заявлен минимум: если сумма двух частей будет меньше 6000 гривен, разницу будет доплачивать государственный бюджет. Для сравнения, сейчас гарантированные минимумы составляют от 3406 до 4213 гривен в зависимости от возраста и стажа.

Накопительная система с автоначислением

Работника будут включать в накопительную систему автоматически, но с правом выхода - это модель opt-out. Если человек не хочет участвовать, он может отказаться. Размер взносов и распределение между работником, работодателем и государством еще не определены - в предыдущих версиях фигурировали ставки от 2-3% зарплаты с постепенным ростом.

Средства должны накапливаться на индивидуальных счетах и принадлежать человеку, в отличие от солидарных взносов. Запуск взносов ранее предлагали с 1 января 2028 года при условии принятия закона.

Профессиональные схемы и чего реформа не предусматривает

Профессиональная система должна заменить часть спецпенсий и льгот на досрочную пенсию. Их будут финансировать не из солидарной системы, а из отдельных взносов работодателей, в том числе через повышенный ЕСВ. Речь идет о работниках вредных и тяжелых производств - переход от спецпенсий к профессиональным схемам продлится не менее 13 лет.

Пенсионный возраст повышать не планируют - слухи о 61 годе происходят от депутатского законопроекта № 5566 от 2021 года, который так и не стал законом. Вместо этого растет требование к стажу: 33 года в 2026 году, 34 в 2027-м и 35 лет с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет. Отмена ежегодной индексации тоже не предусмотрена - наоборот, правительство пообещало МВФ единый подход, когда все пенсии растут именно через индексацию.

Что делать нынешним пенсионерам

В предыдущих версиях проекта Минсоцполитики отмечало, что ни одна назначенная пенсия не уменьшится. Больше всего может вырасти выплата у тех, кто получает минимум с доплатой. Однако механизм перерасчета для действующих пенсионеров в тексте еще не описан - станет известно только после публикации законопроекта.

До принятия нового закона никаких заявлений подавать не нужно: порядок и сроки отказа от накопительной системы еще не определены. Как сообщает Concord Fintech, самая ранняя дата запуска автоначисления - 1 января 2028 года, а для этого закон нужно принять заранее, тогда как по состоянию на середину октября его даже не зарегистрировали в Раде.

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