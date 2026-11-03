Окремі категорії учасників бойових дій мають право на суттєво вищі пенсійні гарантії від держави, які сягають не менше 18 885 гривень на місяць. Розповідаємо, кому саме належить така сума та які документи потрібні для оформлення.

Індексація пенсій в Україні торкнулася й військових виплат, однак для учасників бойових дій держава передбачила окремі, помітно вищі гарантії. Люди з таким статусом можуть розраховувати на достроковий вихід на пенсію та спеціальні грошові доплати.

Як пояснили у Пенсійному фонді України на основі профільного законодавства, учасники бойових дій отримують право вийти на заслужений відпочинок раніше за загальний вік. Чоловікам для цього достатньо досягти 55 років і мати від 25 років вислуги, а жінкам - 50 років та щонайменше 20 років стажу. Кінцева сума виплат розраховується індивідуально: її визначають загальний термін сплати страхових внесків та офіційний рівень грошового забезпечення.

Який мінімум гарантовано учасникам бойових дій

Після березневої індексації мінімальний рівень щомісячних пенсійних виплат для осіб зі статусом учасника бойових дій встановлено на позначці 6197 гривень. Якщо розрахована сума виявляється нижчою, держава компенсує різницю за рахунок щомісячної адресної допомоги, щоб людина все одно отримувала цей гарантований поріг.

До базової суми обов'язково додаються законодавчо передбачені пільгові надбавки. Зокрема, підвищення у розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що становить 648,75 гривні, а також щомісячна цільова допомога обсягом 40 гривень.

Хто отримає значно вищі суми

Найбільші виплати передбачені для учасників бойових дій, які мають офіційний статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Для цієї категорії держава гарантує помітно вищий мінімум щомісячної фінансової підтримки залежно від групи інвалідності:

I група інвалідності - не менше 18 885 гривень;

II група інвалідності - не менше 15 494 гривень;

III група інвалідності - не менше 10 625 гривень.

При цьому найбільша сума, яку може отримувати пенсіонер - як цивільний, так і військовий - обмежена десятьма прожитковими мінімумами і не може перевищувати 25 950 гривень на місяць.

Як оформити підвищену виплату

Звернутися із заявою про призначення чи перерахунок пенсійних виплат можна безпосередньо в найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду України або в електронному форматі через офіційний вебпортал послуг ПФУ. Разом із заявою потрібно надати оригінали документів або їхні скан-копії.

Перелік необхідних документів такий:

паспорт та ІПН;

трудова книжка або документи про військову службу (для підтвердження стажу);

довідка про заробітну плату (грошове забезпечення) по грудень 2016 року, якщо відомостей немає в Реєстрі застрахованих осіб;

посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України;

фотокартка для виготовлення пенсійного посвідчення.

Ветеранам рекомендують завчасно підготувати й перевірити всі службові довідки та підтверджувальне посвідчення, щоб уникнути затримок з нарахуванням виплат. Сума у 18 885 гривень передбачена виключно для військових, які отримали I групу інвалідності внаслідок бойових дій.

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