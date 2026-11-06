В субботу, 7 ноября, Земли достигнет поток солнечного ветра от гигантской корональной дыры. Ожидается магнитная буря уровня G1-G2, то есть слабая или средней силы.

Погода в Украине резко изменится в ближайшие дни, а в субботу 7 ноября на самочувствие повлияет еще и магнитная буря. Сайт, отслеживающий космическую погоду SpaceWeather, сообщил о появлении на Солнце гигантской корональной дыры в форме буквы L. Она направлена прямо на Землю, и из нее выходят потоки солнечного ветра, которые уже движутся к нашей планете.

Ожидается, что эти потоки достигнут Земли именно 7 ноября и вызовут магнитные бури. По прогнозам, их сила составит категорию G1 или G2, то есть колебания будут слабыми или средней силы. Длительного и мощного шторма ученые не обещают, однако метеозависимым людям стоит быть внимательными к своему состоянию.

Что произошло на Солнце

Солнце приближается к минимуму своего цикла активности, но до полного затишья еще далеко. На звезде все еще появляются дыры и пятна, она выбрасывает вспышки, которые могут сопровождаться корональными выбросами массы. Именно эти процессы способны вызывать магнитные бури на Земле. Обнаруженная корональная дыра в форме буквы L является областью с разомкнутыми линиями магнитного поля, откуда солнечный ветер выходит с повышенной скоростью.

Магнитными бурями называют возмущения геомагнитного поля Земли разной продолжительности и интенсивности. Они связаны с потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Такие возмущения могут вызывать перебои в работе средств связи, влиять на работу спутников и навигационных систем.

Как буря влияет на здоровье

Периоды геомагнитных возмущений часть людей связывает с головной болью, усталостью, нарушениями сна и колебаниями артериального давления. Острее всего на бурю реагируют пожилые люди и те, кто страдает метеозависимостью. Они могут ощущать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, быструю утомляемость и даже бессонницу.

В то же время научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье остаются неоднозначными. Убедительных доказательств того, что слабые геомагнитные бури вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, пока нет. Поэтому головную боль или слабость не стоит автоматически списывать только на солнечную активность, ведь они могут иметь и другие причины.

Что делать в дни повышенной геомагнитной активности

Специального лечения или доказанно эффективной профилактики симптомов, связанных именно с магнитными бурями, не существует. Однако поддерживать нормальное самочувствие помогают простые ежедневные привычки. Медики советуют соблюдать стабильный режим сна, пить достаточно воды и регулярно питаться, не перегружать себя, если уже ощущается усталость.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями важно контролировать артериальное давление по рекомендации врача и не пропускать назначенные препараты. Менять дозировку лекарств самостоятельно из-за прогноза магнитной бури не стоит. Если самочувствие заметно ухудшилось, лучше обратиться к семейному врачу, а не объяснять все солнечной активностью.

Актуальный прогноз магнитных бурь точнее всего публикует американский Центр прогнозирования космической погоды NOAA SWPC. Там можно посмотреть текущее состояние магнитного поля Земли и краткосрочные предупреждения о геомагнитных штормах.

Ранее Politeka сообщала, магнитные бури 5 ноября: синоптики рассказали, ждать ли шторма.

Также Politeka сообщала, ночные морозы и штормовые порывы до 15 м/с: погода в Украине на 5 ноября.