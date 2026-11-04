Синоптики попередили про вітер із поривами до 15 м/с і вище та перші нічні морози до -3 градусів. Де буде найхолодніше, а де пройде дощ - читайте далі.

Прогноз погоди на тиждень в Україні на 5 листопада обіцяє некомфортний день - синоптик Наталія Діденко попередила про нічні морози та штормові пориви вітру.

Вже найближчої ночі на більшій частині України стовпчики термометрів опустяться нижче нуля. Мінімальна температура коливатиметься в межах від 0 до -3 градусів, а на сході та півдні буде трохи тепліше - +1...+4 градуси.

Штормовий вітер: де буде найнебезпечніше

Головну небезпеку на 5 листопада становить вітер. Протягом доби очікуються пориви 10-14 метрів за секунду, а місцями й штормові - 15 метрів за секунду і більше. Такі пориви можуть звалювати гілки, зривати рекламні конструкції та ускладнювати рух високого транспорту.

Наталія Діденко попередила, що синоптичну ситуацію в Україні й надалі визначатиме область високого атмосферного тиску, тому суттєвих опадів не передбачається. Лише в Чернігівській та Сумській областях можливий невеликий дощ.

Вдень температура повітря триматиметься вище нуля, проте невисока - всього +4...+8 градусів. Тобто відчутно прохолодно, а з вітром здаватиметься ще холодніше.

Погода в Києві

У столиці в ніч на 5 листопада температура коливатиметься близько 0 градусів, місцями до невеликих мінусів. Опадів синоптики не прогнозують, однак поривчастий вітер у Києві збережеться.

Що радить синоптик українцям

У таку погоду важливо одягатися тепліше, адже поєднання морозу вночі та сильного вітру вдень створює відчуття, ніби на вулиці значно холодніше за реальні показники термометра. Водіям варто бути уважними на відкритих ділянках трас, а пішоходам - триматися подалі від дерев і хитких конструкцій.

Похолодання в Україні, за попередніми даними, триватиме приблизно до 10 листопада, а вже з 10-11 листопада температура почне поступово зростати.

Раніше Politeka повідомляла, що у Київській області на тиждень прогнозують дощі.