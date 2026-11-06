Многие украинцы считают, что за годы без обращения в Пенсионный фонд выплату начислят задним числом. Закон говорит иначе, но есть ситуации, когда вернуть деньги все же можно.

Пенсия в Украине и правила её назначения от ПФУ снова в центре внимания - многие не знают, с какого дня на самом деле начисляют выплату, если человек обратился в фонд с опозданием. Адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко в комментарии РБК-Украина объяснил, что общее правило простое: пенсия назначается со дня обращения, а не задним числом за все прожитые годы.

Исключение закон делает лишь для пенсии по возрасту. Если человек пришёл в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после достижения пенсионного возраста, выплату назначат со дня, когда возникло право на неё. А если тянуть месяцы или годы, пенсию начнут считать только с даты подачи заявления.

Когда деньги назначили, но не выплатили

Совсем другая ситуация - когда пенсию уже назначили, но человек её не получил. Тут закон различает два случая. Если выплату задержали по вине самого Пенсионного фонда - из-за ошибки или необоснованного отказа, - деньги выплатят за всё прошлое время без ограничений. Если же задержка не зависела от фонда, пенсию выплатят не более чем за 12 месяцев до дня обращения.

Поэтому юрист советует внимательно проверять, не была ли ошибочной сама мысль о недостаточности стажа. Если человеку отказали или неправильно ответили, хотя право на пенсию было, он может требовать выплату с даты первого обращения.

Какие доказательства помогут вернуть выплату

Для этого нужны письменные доказательства: копия отказа, ответ на запрос или запись о приёме. Устные разговоры доказать сложно, поэтому фиксировать всё на бумаге - обязательное условие.

Сергей Литвиненко дал несколько практических советов. Во-первых, даже при сомнениях относительно стажа стоит обратиться в ПФУ и получить письменное решение: если стаж зачтут позже, пенсию могут назначить с даты первичного заявления. Во-вторых, проверить, правильно ли зачли периоды из архивных справок - если есть ошибки, решение стоит обжаловать.

Что делать, если обратились поздно

Главный совет - не откладывать обращение: каждый месяц без заявления может означать безвозвратно потерянную выплату. Сначала запишитесь на приём в сервисном центре ПФУ или подайте заявление онлайн через личный кабинет, уточните свой страховой стаж и получите письменный ответ. Если отказ окажется необоснованным, сохраняйте все документы - они станут основанием для восстановления выплаты с даты первого обращения.

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