Багато українців вважають, що за роки без звернення до Пенсійного фонду виплату нарахують заднім числом. Закон каже інакше, але є ситуації, коли повернути гроші таки можна.

Пенсія в Україні та правила її призначення від ПФУ знову в центрі уваги - багато хто не знає, з якого дня насправді нараховують виплату, якщо людина звернулася до фонду з запізненням. Адвокат, арбітражний керуючий Сергій Литвиненко в коментарі РБК-Україна пояснив, що загальне правило просте: пенсія призначається з дня звернення, а не заднім числом за всі прожиті роки.

Виняток закон робить лише для пенсії за віком. Якщо людина прийшла до Пенсійного фонду не пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку, виплату призначать з дня, коли виникло право на неї. А якщо тягнути місяці чи роки, пенсію почнуть рахувати тільки з дати подання заяви.

Коли гроші призначили, але не виплатили

Зовсім інша ситуація - коли пенсію вже призначили, але людина її не отримала. Тут закон розрізняє два випадки. Якщо виплату затримали з вини самого Пенсійного фонду - через помилку чи безпідставну відмову, - гроші виплатять за весь минулий час без обмежень. Якщо ж затримка не залежала від фонду, пенсію виплатять не більш як за 12 місяців до дня звернення.

Тому юрист радить уважно перевіряти, чи не була помилковою сама думка про недостатність стажу. Якщо людині відмовили або неправильно відповіли, хоча право на пенсію було, вона може вимагати виплату з дати першого звернення.

Які докази допоможуть повернути виплату

Для цього потрібні письмові докази: копія відмови, відповідь на запит або запис про прийом. Усні розмови довести складно, тому фіксувати все на папері - обов'язкова умова.

Сергій Литвиненко дав кілька практичних порад. По-перше, навіть за сумнівів щодо стажу варто звернутися до ПФУ та отримати письмове рішення: якщо стаж зарахують пізніше, пенсію можуть призначити з дати первинної заяви. По-друге, перевірити, чи правильно зарахували періоди з архівних довідок - якщо є помилки, рішення варто оскаржити.

Що робити, якщо звернулися пізно

Головна порада - не відкладати звернення: кожен місяць без заяви може означати безповоротно втрачену виплату. Спершу запишіться на прийом у сервісному центрі ПФУ або подайте заяву онлайн через особистий кабінет, уточніть свій страховий стаж і отримайте письмову відповідь. Якщо відмова виявиться безпідставною, зберігайте всі документи - вони стануть підставою для відновлення виплати з дати першого звернення.

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