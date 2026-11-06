В Украине во время военного положения действует особый порядок для водителей, чьи первые удостоверения утратили силу. Юристы объяснили, кого защищает постановление Кабмина №184 и что грозит за управление без действующего документа.

Вопрос просроченных документов во время войны в Украине остается острым, и водительское удостоверение здесь не исключение. Главный сервисный центр МВД напомнил, что для части водителей действует упрощенный порядок, который позволяет управлять автомобилем даже с просроченным удостоверением, однако это правило имеет четкие границы.

Ключевым документом, который регулирует этот вопрос, является постановление Кабинета Министров Украины №184, принятое 3 марта 2022 года. Оно предусматривает исключительные условия для тех водителей, чьи удостоверения, выданные впервые сроком на два года, утратили силу уже после начала полномасштабного вторжения.

Кого именно защищает постановление №184

Важно понимать, что упрощение распространяется не на всех водителей. Действие постановления касается исключительно так называемых «первых» водительских удостоверений, срок действия которых ограничен двумя годами с момента выдачи. Это, как правило, молодые водители или люди, которые недавно получили право управления и еще не успели обменять документ на постоянный, выданный сроком на 30 лет.

Все остальные водители, чьи права имеют более длительный срок действия или требуют регулярного обновления по состоянию здоровья, обязаны соблюдать общие правила и своевременно обновлять документы. Для них послабление не действует.

Сколько действует разрешение и грозит ли штраф

Согласно официальным разъяснениям, разрешение на использование просроченных «временных» прав действует в течение всего периода военного положения, а также еще в течение одного года после его официального прекращения или отмены. Это означает, что водитель не несет административной ответственности по статье 126 КУоАП, которая предусматривает штраф за управление транспортным средством без действующего удостоверения.

Несмотря на это, эксперты и сотрудники патрульной полиции рекомендуют при первой возможности обменять удостоверение в территориальных сервисных центрах МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя либо приложение «Дія». Это помогает избежать лишних вопросов со стороны правоохранителей.

Что делать, если планируете выезд за границу

Отдельная опасность подстерегает тех, кто собирается выезжать за пределы Украины. Международные правила дорожного движения и требования страховых компаний существенно отличаются от украинских внутренних распоряжений военного времени. В большинстве стран Европейского Союза действуют общие стандарты сроков пригодности документов.

Если ваше удостоверение истекло, иностранные органы могут расценить это как отсутствие права на управление, что грозит штрафами или даже конфискацией транспортного средства. Поэтому для международных поездок обмен удостоверения на документ нового образца является не желательным, а необходимым шагом.

Ранее Politeka сообщала, нужно ли платить штраф за просроченный паспорт во время войны.

Также Politeka писала, какие документы нужны для оформления ФЛП онлайн.