В Україні під час воєнного стану діє особливий порядок для водіїв, чиї перші посвідчення втратили чинність. Юристи пояснили, кого захищає постанова Кабміну №184 і що загрожує за керування без чинного документа.

Питання прострочених документів під час війни в Україні залишається гострим, і посвідчення водія тут не виняток. Головний сервісний центр МВС нагадав, що для частини водіїв діє спрощений порядок, який дозволяє керувати автомобілем навіть із простроченим посвідченням, однак це правило має чіткі межі.

Ключовим документом, який регулює це питання, є постанова Кабінету Міністрів України №184, ухвалена 3 березня 2022 року. Вона передбачає виняткові умови для тих водіїв, чиї посвідчення, видані вперше терміном на два роки, втратили чинність уже після початку повномасштабного вторгнення.

Кого саме захищає постанова №184

Важливо розуміти, що спрощення поширюється не на всіх водіїв. Дія постанови стосується виключно так званих «перших» посвідчень водія, термін дії яких обмежений двома роками з моменту видачі. Це, як правило, молоді водії або люди, які нещодавно отримали право керування і ще не встигли обміняти документ на постійний, виданий терміном на 30 років.

Усі інші водії, чиї права мають триваліший термін дії або потребують регулярного оновлення за станом здоров'я, зобов'язані дотримуватися загальних правил і своєчасно оновлювати документи. Для них послаблення не діє.

Скільки діє дозвіл і чи загрожує штраф

Згідно з офіційними роз'ясненнями, дозвіл на використання прострочених «тимчасових» прав діє протягом усього періоду воєнного стану, а також ще протягом одного року після його офіційного припинення або скасування. Це означає, що водій не несе адміністративної відповідальності за статтею 126 КУпАП, яка передбачає штраф за керування транспортним засобом без чинного посвідчення.

Попри це, експерти та співробітники патрульної поліції рекомендують за першої можливості обміняти посвідчення у територіальних сервісних центрах МВС або онлайн через Електронний кабінет водія чи застосунок «Дія». Це допомагає уникнути зайвих запитань з боку правоохоронців.

Що робити, якщо плануєте виїзд за кордон

Окрема небезпека чатує на тих, хто збирається виїжджати за межі України. Міжнародні правила дорожнього руху та вимоги страхових компаній суттєво відрізняються від українських внутрішніх розпоряджень воєнного часу. У більшості країн Європейського Союзу діють загальні стандарти термінів придатності документів.

Якщо ваше посвідчення закінчилося, іноземні органи можуть розцінити це як відсутність права на керування, що загрожує штрафами або навіть конфіскацією транспортного засобу. Тож для міжнародних подорожей обмін посвідчення на документ нового зразка є не бажаним, а необхідним кроком.

Раніше Politeka повідомляла, чи потрібно платити штраф за прострочений паспорт під час війни.

Також Politeka писала, які документи потрібні для оформлення ФОП онлайн.