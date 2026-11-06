ПриватБанк запустил в Приват24 функцию, которая позволяет видеть остатки средств и переводить деньги со счетов других банков в одном приложении.

Лимиты на банковские переводы меняются с 14 ноября, а ПриватБанк тем временем упростил жизнь клиентам. В приложении Приват24 появилась функция, позволяющая видеть остатки средств и переводить деньги со счетов, открытых в других банках.

Если раньше, чтобы посмотреть, сколько денег лежит на карте другого банка, приходилось открывать его отдельное приложение, то теперь все собрано в одном месте. Приват24 показывает баланс счетов сторонних финучреждений и дает возможность сразу ими распорядиться.

Что именно умеет новая функция

Речь о двух основных действиях. Первое - просмотр остатков: клиент видит, сколько средств есть на счете в другом банке, без переключения между приложениями. Второе - переводы: деньги можно переслать или использовать, не выходя из Приват24.

Функция работает через подключение счета другого банка к приложению. После того как пользователь добавляет такой счет, Приват24 получает возможность показывать его состояние и проводить операции с согласия владельца.

Как добавить счет другого банка

Механика простая: в приложении нужно открыть раздел счетов и выбрать опцию добавления счета стороннего банка. Далее система предложит подтвердить подключение через банк, в котором открыт этот счет, - так безопасность операций остается на уровне обоих финучреждений.

Перед каждым переводом приложение показывает комиссию за операцию. Ее размер зависит от условий банка, с которого списываются деньги, и от выбранного способа перевода, поэтому сумму стоит проверять прямо перед подтверждением платежа.

Кому это удобно

Больше всего функция пригодится тем, кто пользуется картами или счетами нескольких банков одновременно - например, получает зарплату на карту одного, а ежедневные расчеты ведет в другом. Теперь контролировать все эти деньги можно с одного экрана.

Отдельно стоит напомнить, что подключение счетов других банков - добровольное: пользователь сам решает, какие счета добавлять, и в любой момент может отключить их от Приват24.

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