Поповнення рахунку ФОП власними коштами доходом не вважають, а от оплата від клієнтів на особисту картку - так. Розбираємо, як не потрапити під фінмоніторинг і не отримати донарахування.

Ліміт переказів на картку в Україні зараз встановлюють не держава, а самі банки. Але для підприємців правила складніші: те, що здається звичайним рухом грошей між власними рахунками, податкова може розцінити як приховану виручку.

Переказ з картки фізособи на рахунок ФОП і назад закон не забороняє, однак податкові наслідки цих операцій принципово різні. Гроші, які підприємець після сплати податків виводить з рахунку ФОП на особисту картку, повторно не оподатковуються. А от поповнення рахунку ФОП власними коштами не вважають доходом лише за однієї умови - якщо ці кошти вже були оподатковані і їхнє походження можна підтвердити документами.

Виведення грошей з ФОП на особисту картку

Платник єдиного податку сплачує податок з доходу в момент його надходження на рахунок. Тож кошти, які залишилися після сплати єдиного податку і ЄСВ, вже належать підприємцю як фізичній особі. ПДФО і військовий збір з такого переказу на особисту картку не платять. Закон не обмежує, як часто і скільки можна виводити, і не вимагає звітувати про те, на що витрачені гроші.

Важливо лише правильно сформулювати призначення платежу. Підійдуть варіанти «Переказ власних коштів ФОП на особисті потреби» або «Перерахування власних коштів, без ПДВ». Не варто писати «зарплата» чи «оплата послуг», адже підприємець не може бути сам собі роботодавцем або підрядником - таке формулювання лише викличе питання фінмоніторингу.

Ліміти і комісії банків для ФОП

Переказ з рахунку ФОП на власну картку формально не є P2P-переказом між фізособами, але для нових і «сплячих» ФОП банки застосовують окремі місячні ліміти. З 14 листопада 2026 року вони становитимуть 400 000 грн для 1 групи і 1 млн грн для 2-3 груп.

Комісія залежить від тарифу конкретного банку. Виведення на власну картку всередині одного банку найчастіше безкоштовне, а ось переказ на картку іншого банку може бути платним.

Поповнення рахунку ФОП власними коштами

Перелік винятків у пункті 292.11 Податкового кодексу власні кошти прямо не згадує. Проте ДПС у ЗІР (категорія 107.01.05) роз'яснює: власні кошти ФОП, зараховані на поточний рахунок для підприємницької діяльності, до доходу не включаються, якщо вони вже оподатковувалися під час нарахування або виплати. Найчастіше йдеться про зарплату, дохід від продажу майна чи інші вже оподатковані суми.

Підтвердженням слугують дані Державного реєстру фізичних осіб про доходи і утриманий податок, довідка від роботодавця або платіжні документи про сплату ПДФО. Без таких документів податкова може побачити в надходженні виручку і донарахувати єдиний податок.

Як правильно позначити призначення платежу

Найпоширеніші формулювання: «Поповнення рахунку власними коштами (заробітна плата, з якої сплачено ПДФО і військовий збір)»; «Внесення виручки за період з 01.10.2026 по 15.10.2026» для готівки, вже врахованої в доходах; «Поворотна фінансова допомога згідно з договором №, від» для коштів від іншої людини.

Оплата від клієнтів на особисту картку: головний ризик

Гроші за товари чи послуги, отримані на особисту картку замість рахунку ФОП, все одно залишаються доходом від підприємницької діяльності. ДПС вимагає включити їх до обліку та сплатити податок. Крім того, Інструкція НБУ № 162 від 29.07.2022 забороняє використовувати рахунок для особистих потреб у підприємницьких операціях, тож банк може обмежити обслуговування картки.

Якщо такі надходження не відображені в обліку, під час перевірки податкова може донарахувати податок і штраф. Є й ризик, що дохід кваліфікують як дохід фізособи і оподаткують за ставкою 23% без вирахування витрат. Неврахована виручка також може приховувати перевищення ліміту групи, який у 2026 році становить 1 444 049 грн для 1 групи і 7 211 598 грн для 2 групи.

Окрема загроза - штрафи за ПРРО. Для ФОП, зобов'язаних застосовувати РРО чи ПРРО, оплата на номер картки вважається розрахунковою операцією. Без фіскального чека з 1 серпня 2025 року діють штрафи 100% вартості товару за перше порушення і 150% за кожне наступне. Якщо ж клієнт платить через банк на IBAN підприємця, це банківська операція, і чек зазвичай не потрібен.

Ліміти P2P і посилений моніторинг

Регуляторний ліміт 150 000 грн на місяць, запроваджений постановою НБУ № 102, припинив дію з 1 квітня 2025 року. Тепер обмеження встановлюють самі банки в межах ризик-орієнтованого підходу. За оновленим Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг (від 14 травня 2026 року), ліміт становить 100 000 грн на місяць для клієнтів низького і середнього ризику і 50 000 грн для клієнтів високого ризику без підтверджених доходів.

Фінмоніторинг звертає увагу на десятки дрібних переказів від різних фізосіб, однакові суми і коментарі на кшталт «за товар». Підозріло виглядає і схема, коли гроші надходять на рахунок ФОП і того ж дня майже повністю виводяться на особисту картку.

Що робити, щоб не потрапити під контроль

Допоможуть кілька простих правил: спершу сплачуйте єдиний податок і ЄСВ, а виводьте лише залишок; виводьте кошти регулярно, а не одразу після кожної оплати; залишайте на рахунку резерв на податки і витрати бізнесу; пишіть у призначенні «Переказ власних коштів ФОП»; оплачуйте постачальників з рахунку ФОП, а не з особистої картки.

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