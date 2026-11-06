Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 7 по 13 листопада показує, що вдень температура коливатиметься від +3° до +7°, а опади синоптики прогнозують тричі протягом тижня.

Попередній тижневий прогноз для Київщини вже попереджав про дощі, і нова тижнева зведення підтверджує: опади повернуться у регіон тричі протягом найближчих семи днів. Київську область з 7 по 13 листопада накриють дощі, а температура вдень утримається в межах від +3° до +7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 7 по 13 листопада температура вдень у Київській області коливатиметься від +3° до +7°, а вночі - від 0° до +4°.

У суботу, 7 листопада, повітря прогріється лише до +3°, вночі похолодає до +1°, і синоптики прогнозують можливі опади.

У неділю, 8 листопада, стовпчики термометрів вдень підскочать до +6°, а вночі опустяться до 0°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 9 листопада, температура досягне максимуму тижня - +7° вдень, вночі ж утримається на позначці +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, вдень також буде +7°, вночі +3°. Хмарність мінлива, опадів не прогнозують.

У середу, 11 листопада, температура дещо знизиться - вдень +5°, вночі +3°. Небо буде хмарним, і синоптики знову прогнозують можливі опади.

У четвер, 12 листопада, вдень потепліє до +7°, вночі +4°. Хмарність мінлива, можливі опади.

У п'ятницю, 13 листопада, тиждень завершиться температурою +7° вдень та +4° вночі, хмарно з проясненнями, без опадів.

Найтепліше в Київській області буде у понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю, коли денна температура сягне +7°, а найпрохолодніше - у суботу, коли повітря прогріється лише до +3°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади синоптики прогнозують тричі - у суботу, 7 листопада, середу, 11 листопада, та четвер, 12 листопада.

У дні з опадами - суботу, середу та четвер - варто взяти з собою парасолю та бути уважнішими за кермом, адже дорога може бути слизькою. Оскільки нічна температура у вихідні опускається до 0°, жителям області, особливо людям похилого віку, варто одягатися тепліше, аби уникнути переохолодження.

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