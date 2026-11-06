У Міністерстві оборони України роз'яснили, що умисне перешкоджання законній діяльності ТЦК може обернутися кримінальною відповідальністю, а в особливий період - позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Військовий облік в Україні та робота ТЦК перебувають під захистом кримінального закону - Міністерство оборони попередило, що умисне перешкоджання законній діяльності територіальних центрів комплектування може коштувати порушнику позбавлення волі.

Як повідомляє пресслужба оборонного відомства, ТЦК є структурними підрозділами Збройних сил України, тож їхню законну роботу охороняє стаття 114-1 Кримінального кодексу України. Уникнути відповідальності через просте незнання закону не вийде: суб'єктом злочину може бути будь-яка осудна людина, яка досягла віку кримінальної відповідальності, навіть та, що сама не підлягає призову.

Загальна норма - частина перша статті 114-1 - передбачає від п'яти до восьми років позбавлення волі за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей або інших важких наслідків, покарання зростає до 15 років.

Які дії можуть вважати злочином

У Міноборони перелічили, що залежно від обставин може мати ознаки цього злочину. По-перше, це умисне блокування службового транспорту або доступу до приміщень, яке заважає виконанню законних завдань. По-друге, фізичне втручання в роботу уповноважених представників заради зриву мобілізаційних заходів.

Окремо наголошено на поширенні інформації про місця проведення таких заходів. Якщо людина публікує адреси або час роботи груп оповіщення, щоб допомогти іншим уникати перевірок і ухилятися від мобілізації, це також можуть кваліфікувати як перешкоджання законній діяльності ТЦК.

Що зобов'язані робити військовозобов'язані

Військове відомство нагадало базові обов'язки, які випливають зі статусу призовника, військовозобов'язаного або резервіста. Кожен із них має дотримуватися правил військового обліку, повідомляти про зміни облікових даних у встановленому порядку, прибувати за викликом до ТЦК і проходити медичний огляд у передбачених законом випадках.

Під час мобілізації чоловіки-громадяни України віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і надавати його на вимогу уповноваженого представника ТЦК або поліцейського. Наявність відстрочки сама по собі не звільняє від виконання правил військового обліку.

Що робити, якщо дії ТЦК здаються незаконними

Міноборони підкреслює: захищати свої права треба правовими способами, а не силовим спротивом чи зривом заходів. Якщо громадянин вважає рішення або дії представників ТЦК незаконними, він може оскаржити їх за підпорядкованістю або в суді.

Щодо порушення прав також можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради з прав людини. За наявності ознак кримінального правопорушення варто повідомити орган досудового розслідування або прокурора. Громадянин завжди має право користуватися правничою допомогою.

Якщо ж дії супроводжувалися погрозами, насильством або пошкодженням майна, їх можуть додатково кваліфікувати за іншими статтями Кримінального кодексу. Остаточну правову оцінку надають з урахуванням конкретних обставин і доказів, а винуватість і покарання визначає суд.

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