Картопля, макарони та рис набридають - але є недорогі замінники, які додадуть нових смаків звичним стравам. Названо дев'ять продуктів, якими можна замінити звичайні гарніри та заощадити на різноманітті.

Картопля, спагеті та рис - три кити, на яких роками тримаються буденні вечері. Вони дешеві, доступні в будь-якій коморі та майже ніколи не набридають по-справжньому. Але коли одні й ті самі гарніри переходять із тижня в тиждень, раціон стає прісним. За даними NV, урізноманітнити меню можна без втрат для гаманця - більшість замінників уже стоять у ваших шафах, просто їх використовують не на повну.

Головна ідея проста: не викидати звичне, а час від часу міняти базовий продукт на альтернативу з тим самим потенціалом. Ось дев'ять варіантів, які варто спробувати.

Ньокі замість короткої вермішелі

Італійські ньокі - це паста з картопляного пюре, яку можна купити в супермаркеті або зліпити вдома. Страва виходить м'якшою, але водночас із приємною жувальною текстурою. Ньокі чудово розкриваються з вершковими та томатними соусами, а якщо обсмажити їх на сковороді - з'явиться апетитна скоринка. Досить якісної оливкової олії й тертого пармезану, щоб отримати повноцінну вечерю.

Консервований лосось замість тунця

Тунець - найпоширеніший консервований білок, але його м'який, майже безбарвний смак із часом приїдається. Лосось коштує трохи дорожче, проте дає жирніший, насиченіший профіль. Його можна додавати до салатів, робити рибні котлети чи пасту, а також лососеві бургери.

Фарро замість білого рису

Рис займає почесне місце в раціоні, але його нейтральний смак часто потребує доповнення. Фарро, або полба, додає підсмаженої горіховості та значно більше клітковини, ніж навіть коричневий рис. Ця крупа - різновид плівчастої пшениці, що була основою раціону в Давньому Римі. Вона ідеально підходить для боулів, салатів, супів і навіть фаршированих перців чи голубців.

Приправлена квасоля замість звичайної

Консервована квасоля - максимально простий інгредієнт: відкрив банку й додав до рису чи супу. Але коли хочеться їсти її саму по собі без додаткової роботи, варто спробувати приправлені або ароматизовані бобові в рагу, соусах чи заправках. Це оновлення робить буденні вечері простішими, ніж будь-коли.

Полента замість картоплі

Картопля - зірка українського раціону, але й вона може набриднути. Вершкову поленту можна використовувати замість картопляного пюре: вона має ту саму крохмалисту насиченість. Магазинну поленту також нарізають і смажать до хрусткої текстури або подають холодною. Це не просто кукурудзяна каша - це повноцінний універсальний гарнір.

Букатіні замість спагеті чи фетучіні

Для довгої пасти є своя альтернатива - букатіні. На перший погляд вона схожа на товщі спагеті, але насправді це маленька трубочка. Завдяки порожнистій структурі соус проникає всередину пасти, даючи більше насиченості та смаку. Ідеальний варіант для тих, хто любить стан al dente.

Черствий хліб замість магазинних сухарів

У рецептах фрикадельок і паніровки зазвичай вказані магазинні сухарі, які часто мають сумнівне походження. Черствий хліб, що залежався вдома, вирішує проблему й дозволяє заощадити. Досить подрібнити його в кухонному комбайні, підсушити в духовці та змішати з улюбленими приправами - і свіжі домашні сухарі готові.

Крупи замість вівсянки

Вівсянка міцно асоціюється зі сніданком, але інші крупи можуть бути цікавішими. Вони гладкіші за овес і солодші на смак, тож краще розкриваються з фруктами та ягодами. Пшоно, кускус, булгур і навіть гречка легко замінюють вівсянку та додають різноманіття ранковому меню.

Червоний винний оцет замість бальзамічного

Бальзамічний оцет є скрізь завдяки своїй фруктовості та сиропоподібній солодкості. Але коли потрібен легший, кисліший профіль, виручає червоний винний оцет. Його додають у салати, коли зайва солодкість недоречна. Це елегантна заміна, яка не змінює рецепт надто сильно.

Як заощадити на заміні гарнірів

Більшість цих продуктів - не разова покупка, а поповнення базового запасу комори. Ньокі, полента, фарро та крупи довго зберігаються й дають десятки комбінацій, тоді як черствий хліб узагалі перетворює відходи на готову паніровку. Найбюджетніший хід - почати з тих замін, які вже стоять у шафі: квасоля, крупи та рис, що залежалися, обходяться без жодних додаткових витрат.