У суботу, 7 листопада, на більшій частині України вночі місцями прогнозують невеликий сніг, а вдень опадів майже не буде. На Кіровоградщині та південному сході країни можливі дощі з мокрим снігом.

Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області обіцяє різкий перепад температур, і на рівні всієї України ця зміна стане помітною вже в суботу, 7 листопада: вночі місцями випаде невеликий сніг, а на південному сході вдень прогнозують дощі з мокрим снігом. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на синоптиків.

За прогнозом, у ніч на суботу невеликий сніг очікується по всій Україні, за винятком західних областей. Удень переважно без опадів, однак на Кіровоградщині та південному сході країни місцями пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах вночі та вранці синоптики прогнозують туман.

Температура й вітер у суботу

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 1 до 6 градусів тепла - це нижче, ніж у п'ятницю, коли місцями фіксували до 6 градусів тепла.

Вітер прогнозують північно-західний та північний, 5-10 метрів на секунду. У південній частині країни вдень його пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів на секунду, через що відчуття холоду буде сильнішим за фактичні показники термометра.

Якою буде погода в Києві 7 листопада

У столиці в суботу місцями прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі та вдень становитиме 3-5 градусів тепла.

Як підготуватися до похолодання

Синоптики радять одягатися тепліше, ніж підказує фактична температура: через сильний вітер відчуття холоду буде суттєво нижчим. Водіям варто бути уважними на дорогах сходу та південного сходу країни, де мокрий сніг може утворювати слизький шар на покритті. У Карпатах уранці можлива знижена видимість через туман.

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