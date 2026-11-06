Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 7 по 13 ноября показывает, что днём воздух будет прогреваться от +3° до +7°, а ночью в воскресенье, 8 ноября, температура опустится до -3°.

Дожди, которые накануне накрыли Харьковщину, уступают место более холодной и сухой погоде. Новая неделя, с 7 по 13 ноября, принесёт харьковчанам преимущественно без осадков, но с ночными заморозками в начале периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры в течение недели будут держаться в пределах от +3° до +7°.

В субботу, 7 ноября, днём ожидается +3°, ночью — 0°, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 8 ноября, днём потеплеет до +4°, однако ночью температура опустится до -3° — это самая холодная отметка недели. Облачность переменная, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, воздух днём прогреется до +7° — максимум недели. Ночью термометры покажут +2°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, днём +6°, ночью +3°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 11 ноября, столбики термометров днём поднимутся до +6°, а ночью опустятся до +2°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В четверг, 12 ноября, днём потеплеет до +7°, ночью — +2°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 13 ноября, завершающий день недели принесёт днём +7°, ночью +1°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Таким образом, самым тёплым днём недели станет понедельник, 9 ноября, с температурой +7° днём, а самым холодным — суббота, 7 ноября, с максимумом лишь +3°. Перепад дневных температур за неделю составит 4°. Осадки прогнозируют лишь в субботу, 7 ноября.

Синоптики советуют харьковчанам учесть ночные заморозки в начале недели: стоит одеваться теплее, особенно людям пожилого возраста, а в субботу, когда возможны осадки, не забыть зонт и быть осторожными за рулём из-за скользкой дороги.

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