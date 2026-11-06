Украина готовит масштабное обновление устаревшего жилого фонда - под снос могут попасть около 30 тысяч старых многоквартирных домов. Владельцам квартир в них готовят механизм компенсации или равноценного жилья.

Цены на квартиры и аренду в Украине могут ощутимо измениться из-за масштабного обновления жилого фонда - в Верховной Раде готовят механизм, в рамках которого под снос могут попасть около 30 тысяч старых многоквартирных домов. Об этом сообщает издание "Эксперт".

Речь идет о реконструкции устаревшего жилого фонда, которая пока находится на стадии разработки, а не принятого закона. Под программу в первую очередь попадают так называемые хрущевки и другие массовые серии застройки 1950-1970-х годов. Точные условия компенсации для владельцев квартир еще не утверждены, поэтому стоит внимательно следить за финальным текстом документа.

Какие дома могут снести

Под обновление, по предварительным оценкам, попадают около 30 тысяч многоквартирных домов старой застройки. Преимущественно это панельные и кирпичные четыре-пятиэтажки, возведенные по советским типовым проектам. Большинство из них не имеет лифтов и современных коммуникаций, а капитальный ремонт во многих не проводился десятилетиями.

Что получат владельцы квартир

Главный вопрос - какую альтернативу предложат жильцам. В подобных программах реновации владельцам обычно предлагают равноценное жилье в новостройке на месте снесенного дома или в пределах того же квартала, реже - денежную компенсацию по рыночной стоимости. Однако пока закон не принят, гарантированных сумм и сроков нет.

Как государство уже компенсирует жилье

Опыт оценки имущества власть наработала на программе "єВідновлення", которая возмещает поврежденное или разрушенное войной жилье. По данным Минвосстановления, компенсации получили более 273 тысяч семей на общую сумму более 160 миллиардов гривен. Там действуют три уровня разрушений: текущий ремонт - до 200 тысяч гривен, капитальный - до 350 тысяч для квартир и до 500 тысяч для частных домов, а за полностью уничтоженное жилье выдают сертификат на приобретение нового.

Однако "єВідновлення" касается только жилья, поврежденного боевыми действиями, и не распространяется на устаревший фонд. Для реновации понадобится отдельный закон, в котором пропишут правила компенсации для владельцев квартир в старых домах.

Что делать владельцам уже сейчас

Тем, кто живет в старом многоквартирном доме, стоит заранее позаботиться о документах. Прежде всего проверить, внесена ли квартира в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ДРРП) - если право регистрировали еще до 2013 года, сведения могут храниться только на бумаге, и это усложнит оформление любой компенсации. Не советуют и спешить с продажей квартиры в ожидании реновации: пока механизм не утвержден, цена может колебаться в обе стороны.

Ранее Politeka сообщала, почему документы в оккупации блокируют выплаты компенсации за уничтоженное жилье для ВПЛ.

Также Politeka писала, как оформить компенсацию за поврежденное жилье для военных, если владелец пропал без вести.