Україна готує масштабне оновлення застарілого житлового фонду - під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч старих багатоквартирних будинків. Власникам квартир у них готують механізм компенсації чи рівноцінного житла.

Ціни на квартири та оренду в Україні можуть відчутно змінитися через масштабне оновлення житлового фонду - у Верховній Раді готують механізм, у межах якого під знесення можуть потрапити близько 30 тисяч старих багатоквартирних будинків. Про це повідомляє видання "Експерт".

Йдеться про реконструкцію застарілого житлового фонду, яка поки перебуває на стадії розробки, а не ухваленого закону. Під програму насамперед підпадають так звані хрущовки та інші масові серії забудови 1950-1970-х років. Точні умови компенсації для власників квартир ще не затверджені, тож варто уважно стежити за фінальним текстом документа.

Які будинки можуть знести

Під оновлення, за попередніми оцінками, підпадають близько 30 тисяч багатоквартирних будинків старої забудови. Переважно це панельні й цегляні чотири-п'ятиповерхівки, зведені за радянськими типовими проєктами. Більшість із них не має ліфтів і сучасних комунікацій, а капітальний ремонт у багатьох не проводився десятиліттями.

Що отримають власники квартир

Головне питання - яку альтернативу запропонують мешканцям. У подібних програмах реновації власникам зазвичай пропонують рівноцінне житло в новобудові на місці знесеного будинку або в межах того самого кварталу, рідше - грошову компенсацію за ринковою вартістю. Однак поки закон не ухвалений, жодних гарантованих сум і строків немає.

Як держава вже компенсує житло

Досвід оцінки майна влада напрацювала на програмі "єВідновлення", яка відшкодовує пошкоджене чи зруйноване війною житло. За даними Мінвідновлення, компенсації отримали понад 273 тисячі родин на загальну суму понад 160 мільярдів гривень. Там діють три рівні руйнувань: поточний ремонт - до 200 тисяч гривень, капітальний - до 350 тисяч для квартир і до 500 тисяч для приватних будинків, а за повністю знищене житло видають сертифікат на придбання нової оселі.

Проте "єВідновлення" стосується лише житла, пошкодженого бойовими діями, і не поширюється на застарілий фонд. Для реновації знадобиться окремий закон, у якому пропишуть правила компенсації для власників квартир у старих будинках.

Що робити власникам уже зараз

Тим, хто живе в старому багатоквартирному будинку, варто заздалегідь подбати про документи. Насамперед перевірити, чи внесено квартиру до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) - якщо право реєстрували ще до 2013 року, відомості можуть зберігатися лише на папері, і це ускладнить оформлення будь-якої компенсації. Не радять і поспішати з продажем квартири в очікуванні реновації: поки механізм не затверджений, ціна може коливатися в обидва боки.

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