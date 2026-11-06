Правительство ввело ежемесячные доплаты по 30 тысяч гривен для специалистов, восстанавливающих критическую инфраструктуру после российских атак. Выплаты стартуют уже в ноябре и будут действовать до марта.

Компенсация зарплат в простое выросла до 25 941 гривны, а теперь государство доплачивает еще и ремонтникам критической инфраструктуры. Правительство приняло решение о ежемесячных доплатах по 30 тысяч гривен для энергетиков, коммунальщиков и железнодорожников, восстанавливающих сети после российских ударов.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий. Выплаты заработают уже в этом месяце и продлятся в самый холодный период года.

Кто получит 30 тысяч гривен

Доплата предназначена работникам, привлеченным к ремонтам на объектах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. В перечень входят и объекты железнодорожного транспорта общего пользования.

Поэтому деньги получат энергетики, тепловики, газовики, работники водоканалов, коммунальных служб и железнодорожники. За каждый месяц участия в восстановительных работах им будут выплачивать по 30 тысяч гривен.

Условия и сроки выплат

Программа будет действовать с ноября по март - то есть весь период самых суровых погодных условий. Решение возобновляет предыдущую программу доплат для ремонтных бригад, которая уже действовала ранее, тогда сумма составляла 20 тысяч гривен.

По словам Корецкого, по инициативе президента Минэнерго безотлагательно подготовило проект решения, и Правительство его поддержало. Координировать этот экспериментальный проект будут Министерство энергетики и Мининфраструктуры.

Почему доплаты нужны именно сейчас

По данным премьера, россияне ежедневно запускают по объектам критической инфраструктуры по 300-400 дронов. Также регулярно бьют ракетами, в частности баллистическими, а с августа зафиксировано более 2000 попаданий.

Разрушаются линии электропередачи и открытые элементы сети, и это существенно усложняет ситуацию. Восстанавливать их приходится снова и снова, причем в объемах, в разы больших, чем за все предыдущие годы.

Как оформить доплату

Доплата начисляется автоматически через работодателя - отдельное заявление работникам подавать не нужно. Выплату получат те, кто официально привлечен к восстановительным работам на перечисленных объектах. Конкретный механизм начисления согласуют Минэнерго и Мининфраструктуры в рамках координации проекта.

В Кабмине поблагодарили всех, кто вопреки сложным условиям безопасности и погоды возвращает свет, воду и тепло в города и дома. Их мужество и самоотверженность назвали примером настоящей несокрушимости.

Ранее Politeka сообщала, кто и как может получить денежную помощь в ноябре.

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