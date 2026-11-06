Уряд запровадив щомісячні доплати по 30 тисяч гривень для фахівців, які відновлюють критичну інфраструктуру після російських атак. Виплати стартують уже в листопаді й діятимуть до березня.

Компенсація зарплат у простої зросла до 25 941 гривні, а тепер держава доплачує ще й ремонтникам критичної інфраструктури. Уряд ухвалив рішення про щомісячні доплати по 30 тисяч гривень для енергетиків, комунальників і залізничників, які відновлюють мережі після російських ударів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Виплати запрацюють уже цього місяця і триватимуть у найхолодніший період року.

Хто отримає 30 тисяч гривень

Доплата призначена працівникам, залученим до ремонтів на об'єктах електро-, тепло-, газо- та водопостачання, а також водовідведення. До переліку належать і об'єкти залізничного транспорту загального користування.

Тож гроші отримають енергетики, тепловики, газовики, працівники водоканалів, комунальних служб і залізничники. За кожен місяць участі у відновлювальних роботах їм виплачуватимуть по 30 тисяч гривень.

Умови й строки виплат

Програма діятиме з листопада до березня - тобто весь період найсуворіших погодних умов. Рішення поновлює попередню програму доплат для ремонтних бригад, яка вже діяла раніше, тоді сума становила 20 тисяч гривень.

За словами Корецького, за ініціативою президента Міненерго невідкладно підготувало проєкт рішення, і Уряд його підтримав. Координуватимуть цей експериментальний проєкт Міністерство енергетики та Мінінфраструктури.

Чому доплати потрібні саме зараз

За даними прем'єра, росіяни щодня запускають по об'єктах критичної інфраструктури по 300-400 дронів. Також регулярно б'ють ракетами, зокрема балістичними, а від серпня зафіксовано понад 2000 влучань.

Руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі, і це суттєво ускладнює ситуацію. Відновлювати їх доводиться знову й знову, причому в обсягах, у рази більших, ніж за всі попередні роки.

Як оформити доплату

Доплата нараховується автоматично через роботодавця - окрему заяву працівникам подавати не потрібно. Виплату отримають ті, хто офіційно залучений до відновлювальних робіт на перелічених об'єктах. Конкретний механізм нарахування узгодять Міненерго та Мінінфраструктури в межах координації проєкту.

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